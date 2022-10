Horóscopo chino: golpe de suerte para los signos en sábado

Las nuevas noticias, oportunidades y amores llegarán este sábado, Los afortunados podrán aprovechar para cultivar su intelecto, estar con amigos y más.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Este sábado sería un día de gloria, alcanzarás la meta que te habías propuesto. El es final de una etapa muy enriquecedora y te sentirás satisfecho con los resultados. Tus parientes están muy orgullosos de ti. Descubriste la gran fortaleza y disciplina que hay en ti. Ahora será momento de trazar otro objetivo que resulte más retador.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Te proponen un negocio muy rentable. Es muy probable que sea exitoso, pero analiza todas las variantes para asegurar de que no se trata de una estafa. Hay prosperidad en materia económica. Trata iniciar el emprendimiento que quieres porque es el día de tu suerte. Puedes comenzar haciendo tu plan de negocio y el FODA: Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenazas.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Recibirás un regalo que te hará sentir especial. Será de mucha utilidad y, además, te sorprenderá lo observadora que es esa persona que lo obsequió, pues atinó ya que te conoce bien y busca agradarte. Es probable que quiera comenzar una relación, ya sea de amistad o amor contigo. Si estas soltera date esa oportunidad, si estás en una relación es el momento para comenzar una amistad mucho más profunda.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Estás de suerte. Tendrás el tiempo completo para ti y podrás hacer todo lo que quieras a tus anchas, como levantarte tarde, ver una película completa, comer a la hora que desees. Será un premio del cosmos que te traerá paz y tranquilidad. No tomes este tiempo para resolver asuntos, sino para mimarte y darte el amor que quieres.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Se te abrirán los caminos y las posibilidades te cambiar de trabajo o mejorar tu economía te llegarán sin cesar. Tendrás que elegir y eso quizá te agobie un poco. Busca opinión de tus seres amados y de confianza, pon en una balanza lo que quieres y lo que estás dispuesta a sacrificar y basado en eso toma una decisión. No dejes pasar esta oportunidad de oro.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Disfrutarás de un día al aire libre, en el campo con la naturaleza que te energizará y pondrá a circular las vibras del dinero que estaban fluyendo lentamente. Este contacto con la Paachamama te traerá muy buenas ideas con las que comenzarás a monetizar. Te sorprenderás lo rápido que avanzará tu nuevo emprendimiento o idea de negocio.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Serás elegida para alimentar tu intelecto. Recibirás una beca o un financiamiento jugoso para estudiar lo que te gusta y que tenías en tu lista de pendiente por falta de dinero. Al principio quizá no cuentes con las herramientas necesarias para desarrollar prácticas, pero pronto comenzarán a llegar a ti todo eso que te hace falta, así no que no desperdicies esta oportunidad por pensar que no cuentas con algunas cosas.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Más que nunca que sentirás respetada y amada por tu pareja. Sabes que te ama sin condición y te valora por encina de cualquier defecto que tengas. Haz lo mismo y retribuye con acciones. Pero si estás soltera no te desamines, porque igual el sentimiento que tienen tus amigos hacia a ti es sincero y eso te llenará por el momento.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

La meditación y la relajación están dando frutos, porque eso que te hacía daño ya no hace mella en ti y has superado esa etapa dolorosa. Estás floreciendo y llenándote de las buenas vibras que te regala es cosmos. Ahora sabes dónde buscar dentro de ti para hallar la paz cuando así lo requieras. Comparte esa información con otros y serás retribuida.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Si estas buscando empezar en un nuevo lugar, el sábado será el día indicado. Si vas a mudarte conseguirás un departamento con las tres B: bueno, bonito y barato. No dudes en tomarlo. Las ventajas estarán muy por encima de los contras. Te sentirás integrada y tranquila, que era lo que tanto buscabas. Antes de mudarte, realiza una limpieza para purificar tu hogar.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Un amigo te dará una oportunidad de oro para conocer a tu alma gemela. Hará de cupido y lo agradecerás. Conocerás a una persona por la que te sentirás atraído inmediatamente. Date tiempo para conocerla y disfruta de la etapa del enamoramiento. Si estás casada o en noviazgo, por fin tendrás un tiempo a solas con tu amado, sin la intervención de nada ni nadie.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

La alegría te llegará de la mano de un niño. Puede ser una noticia de un bebé en camino en tu vida o la de alguien a quien amas mucho. También está ligado a alguna actividad que realice o algo que diga un niño que te mantendrá feliz por un buen rato. Esos momentos son los que debes atesorar. Ese pequeño también te hará reflexionar sobre cómo ves la vida y lo complicado que a veces lo haces.