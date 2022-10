Así terminarán la última semana de octubre para cada signo

Adiós a octubre, ya quedan pocos días para que este mes llegue a su fin. En lo que resta de semana hay algunos signos que tendrás que trabajar la comunicación, mientras que otras deberán hacerle caso a su intuición. Estas son las predicciones hasta el 31 de octubre.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Se convertirás en la voz de quienes no la tienen o les da temor expresarse y esto será por tu gran poder de influencia a través de la comunicación. Tendrá un efecto positivo. Liderarás de ahora en adelante en ese equipo, pues te ganaste a pulso su admiración y respeto. Que no se te suban los humos a la cabeza y valora esa confianza que dieron. Conserva la humildad que te caracteriza.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo.

Si no cultivas la tolerancia y la empatía, te meterás en aprietos porque a veces superas los límites y te toparás con alguien que no está dispuesto a dejarte pasar una más. Si crees que no puedes con esto, busca ayuda en las personas más cercana y pídeles que te brinde su opinión acerca de ti y qué cambiarían o mejorarían. Con base en eso empezarás a trabajar. ¡Éxito!.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

No tomes nada de lo que sucede a tu alrededor como algo personal, que va dirigido a ti para hacer daño. No eres el centro de universo. Supondrás que algún comentario es en tu contra y empezará el lío. Lo mejor que podrás hacer el preguntar a esa persona, así podrá disiparás las dudas y evitarás problemas y malos entendidos.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Es necesario que te comuniques con urgencia. Tu silencio está incomodando a quienes te rodean y ya están optando por pagarte con la misma moneda o, peor aún, dejarte sola porque eres incapaz de tomar la iniciativa de hablar sobre cualquier tema trivial. Las personas ven con dificultad cómo llegarte, porque estás inexpresiva. Cambia o quedarás como el número 1.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

La monotonía está acabando con tu relación. Busca nuevos planes para hacer juntos, consúltale a tu pareja qué le gustaría hacer para divertirse un poco y despejar la mente de tantas preocupaciones y agobios. Tracen una meta que puedan desarrollar unidos. Verás como tu romance toma un nuevo respiro y sentirás que están tan enamorados como al inicio.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre.

Sentirás que las 24 horas del día no son suficientes para hacer todas las cosas que tienes, pero en realidad lo que te hace falta el soltar y empezar a delegar o renunciar a cosas. La presión por que todo salga perfecto hará mella en tu salud y se reflejará en el área de la columna y los glúteos. No serás menos responsable si le pasas el testigo a tu relevo. Solo hablará de lo bien que te desenvuelves ante situaciones de presión.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Será mejor que te olvides de esa persona en la que tenías las esperanzas puestas, pues es muy seguro que tu amor no sea correspondido. Antes de que sea tarde y duele mucho más, sal del camino y busca metas más reales y tangibles. No confundas la amistad con el amor de pareja, porque estás viendo señales donde no las hay.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La sabiduría de una persona mayor te hará aterrizar y fijar muy bien tus pies en el camino. Te estás dando cuenta solo compartes en las buenas, pero no permites que los demás estén contigo en las malas. Ese aislamiento que tienes no te llevará a ningún lado. Tu pareja también necesita de ti, pero está tan concentrada en ti que no lo has logrado ver.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tu pareja o un amigo está pasando un momento doloroso y necesita de tu apoyo. Hazle saber que estás ahí para cualquier cosa que necesite, quizá ahora no quiera hablar, pero tu presencia le hace mucho bien. Además, tu buen humor lo hace distraerse y olvidar por rato la pena que lo embarga. Si no sabes cómo expresarte sobre ese asunto, pues empieza precisamente por allí.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tu intuición será la gran aliada por estos días. Te salvará de caer en trampas o ser víctima de la inseguridad. No la subestimes, solo sigue lo que tu corazón te dicte. Ya habrá tiempo para terminar de realizar esas actividades. Ten cuidado con ofertas engañosas o las letras pequeñas de los contratos, pudieran jugarte un mal momento.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Tienes tantas cosas en mente que te olvidaste del cumpleaños de alguien muy importante para ti. Esa persona está decepcionada, pues solo esperaba tu llamada, un mensaje o señales de ti celebrando su vida. Pero nunca es tarde para desear buenas cosas, llama y explícale tu situación te entenderá y todo será borrón y cuenta nueva.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

El ritmo de tus últimos días de octubre cambiarán para mejor. Te sentirás enérgica y es propicio que uses esas vibras para empezar a hacer ejercicios, pues tu cuerpo lo agradecerá. El sedentarismo es dañino y estás envejeciendo, recuerda que el cuerpo es una máquina en constante uso y requiere mantenimiento.