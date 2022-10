Madre dejó a su hija de 4 meses al cuidado de su esposo y recibe críticas por irse un fin de semana con sus amigas

Una mujer fue criticada a través de las redes sociales luego que dejara a su hija de 4 meses al cuidado de su esposo y ella saliera un fin de semana con sus amigas. Ante esto, la joven se defendió de los comentarios negativos y entregó sus razones a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué pasó?

Ashy Bines es una influencer fitness de 33 años que vive en Australia y que recibió duras críticas por dejar a su hija al cuidado de su esposo por 48 horas para compartir un fin de semanas con amigas.

Y pese a que su esposo Steve cuidó de buena manera a la pequeña y a su hijo de 7 años, la joven igual recibió comentarios negativos por parte de otras personas.

“¿Cómo has podido dejar a tus hijos con Steve durante tanto tiempo? Está mal”, fue una de las críticas que recibió.

La respuesta de Ashy

Ante esto, la joven señaló a través de redes sociales que “estoy pasando un fin de semana con mis amigas después de haber llorado a gritos despidiendo a mi hija. Me parece que me falta un brazo, pero su padre me está enviando algunos videos para mostrarme de que está bien. ¡Soy tan afortunada de tener a mi familia!”.

“Sé que me han criticado por haber elegido pasar 48 horas fuera de mi casa, pero escúchenme. Amo a mi hija, pero amo también a mis amigos. Amo a mis dos hijos, pero también me gusta viajar. Amo a mi familia pero también amo hacer cosas divertidas solo para mi y confío ciegamente en Steve y me encanta su tiempo dedicado a los niños, entonces ¡puedo divertirme sabiendo que están felices y seguros!”, afirmó la mujer.

Cabe mencionar que pese a recibir críticas, Bines también recibió palabras de apoyo y destacando la crianza colaborativa de ellos como pareja.