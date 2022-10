Horóscopo chino: la sorpresa que recibirá cada signo este sábado 22 de octubre

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Este sábado te llenarás de mucha energía y comenzarás a brillar mucho, contagiarás a otras personas con tu optimismo y el positivismo. Será un regalo que darás al universo en retribución de las buenas oportunidades que te ha brindado a lo largo de estos días. Quizá llegue alguien queriendo opacarte, pero rápidamente será desplazada.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

La suerte estará de tu lado este sábado porque tendrás todo lo necesario par aprovechar las ofertas que te atrajeron. Conseguir comprar lo que requieres para darle más calor a tu hogar, para hacerlo tuyo con esas cosas que te representan. El dinero te rendirá de una manera en la que tú misma quedarás con la boca abierta.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Hay problemas a la vista en tu relación. Ambos están trabajando por separado, con objetivos distintos y hasta ahora lo que los mantiene juntos es la costumbre. Es probable que este sábado haya sinceridad de alguna de las dos partes y esta unión se rompa o fortalezca, todo dependerá qué tanto queda de ese amor que una vez los unió.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

La chispa del amor estará muy vibrante este sábado. Tu pareja te deleitará con cosas que amas y deberás recompensarlo porque se esforzó para sacarte una sonrisa, ya que sabe cuán estresada y preocupada estás. Disfruta de este momento porque es un regalo que el universo ha enviado para ti a través de tu ser querido.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Aunque no estés trabajando, la creatividad vendrá a ti. La musa estará a tu lado dándote ideas fabulosas, con las que vas a sorprender a todos la próxima semana y es muy probable que hasta te traiga alguna compensación monetaria. Dale rienda suelta todas esas ideas, plásmalas y visiona de cuántas formas puedes sacarle provecho.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Aunque te cueste creerlo, el dinero te sobrará este día. Eso que tenías destinado para tus gastos será asumido por otra persona o por un golpe de suerte en el azar. Lo importante es que ese dinero que te sobra no vayas a malgastarlo, úsalo en otras cosas que has venido posponiendo desde hace rato. Será una preocupación menos en tu vida.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Para los que están solteros, este sábado será de mucho movimiento en el plano sentimental porque tendrás la oportunidad de conocer a tu media naranja. Te sentirás atraída casi al instante y sentirás de nuevo esas mariposas en el estómago que tanto extrañabas. Para los que tienen una relación, pues este día será tu amor te sorprenderá con una propuesta que te alegrará mucho.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Esas dudas que tienes sobre tu futuro serás disipadas hoy, verás más claro el panorama y podrás tomar las decisiones y los riesgos que se requieren para alcanzar la meta que te trazaste. Alguien muy querido será tu compañero de viaje en esta nueva aventura. Asegúrate de tener todo en orden antes de comenzar.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Te sorprenderá lo que piensa de ti una persona a la que aprecias mucho. Ella te contará lo que tú no eres capaz de ver o percibir de ti misma. Esto puede sacarte de onda, pero debes verlo como un punto a tu favor para trabajar o potenciar. No es para agobiarse, sino para sacarle partido. Esa persona será muy asertiva contigo, por lo que no deberías atacarla si no te gusta lo que oyes.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Tu paciencia será premiada, demostraste ser toda una guerrera que puede vencer los obstáculos. Ahora el cosmos te regalará hermosos momentos para que compartas en familia y ellos se sientan orgullosos de todo lo que has alcanzado. Las finanzas estarán en su máximo punto, aprovéchalas para seguir cultivando tu intelecto.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Te enterarás que grandes cambios pueden llegar a ti, sobre todo en el plano sentimental, es muy probable que termines o inicies una nueva relación, pero cualquiera sea la circunstancia esto te moverá el piso y tu sistema de creencias, que comenzarás a revisar y desechar lo que no te funciona o te limita.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Una persona que no conoces llegará a ti para hacer reflexionar sobre cómo estás actuando. Esto te sorprenderá por completo, pues sus palabras serán muy sabias. Ella te guiará por el camino que deberás tomar para continuar en eso que tanto tiempo está en tu cabeza. El pesimismo saldrá de tu vida y aprenderás la lección.