Los 3 signos que se aburren en la cama con sus parejas

En el amor y el sexo cada signo posee sus particularidades, hay unos mas fogosos y pasionales que otros y también existen los conservadores y muy rutinarios.

Los signos de aire, por ejemplo, suelen ser más mentales y fríos; los de agua más sentimentales y adaptables; los de fuego encienden la pasión rápidamente; y los de tierra son muy sensoriales y prácticos.

Pero estos tres signos de la rueda zodiacal tienen características muy particulares que los hacen ser muy introvertido cuando de la pasión y el sexo se trata.

Pero no se preocupen porque todo tiene solución y las cartas del tarot les dará algunas recomendaciones para avivar la llama de la pasión:

Géminis

Las personas de este signo son muy sociables, pero a la vez tienen ese toque de frialdad y misterio que los hace interesantes.

Como buen signo de aire, están más centrado en otras cosas que le resultan muchísimo más interesantes que el rutinario y repetitivo sexo, pero cuando los estimulan resultan ser muy ingeniosos e imaginativos en la cama, pero con poca fogosidad.

En el tarot sale la carta de Los Amantes, te recomienda inclinarte hacia el romance, el afecto y el compromiso para luchar con los obstáculos, hacer muy fuerte e íntima la relación e inyectarle creatividad y fogosidad.

Capricornio

A este signo le cuesta mucho transigir y transgredir lo establecido por eso están férreamente contenidos en la pasión. Cuando llegan a desinhibirse pueden ser todo lo contrario. El hecho es que están regidos por Saturno y por eso sacan su parte más básica y terrenal como buen signo de tierra.

Los capricornio son muy desconfiados y esos los hace ser proclives a tener relaciones seguras para adentrarse en el plano del sexo, pero cuando lo logran ponen sus cinco sentidos a funcionar.

En el tarot sale la carta de El Sol, que es una de las cartas más positivas y de buenos augurios. Te recomienda que las energías y actitud positiva que tengas en el momento las aproveches para avivar la llama de la pasión, para ser creativos, para inventar juegos y que les permita sentirse con más confianza para experimentar sensaciones de plenitud total.

Acuario

Como buenos nativos de Urano no son de los signos más ardientes del zodiaco, pero no quiere decir que en el sexo no estén bien. Tienen como elemento el Aire, razón por la cual son mucho más mentales que sexuales.

Sin embargo, tienen una característica muy positiva, son muy abiertos a experimentar y explorar en la intimidad, a tener fantasías y a poner todo su empeño para complacer a la pareja.

En el tarot le aparece la carta de La Estrella que les recomienda seguir su intuición, ponerle chispa a la relación y en momentos de intimidad, dejar lo mental a un lado y se dispongan a disfrutar de la pasión y el erotismo.