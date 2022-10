Los 7 signos del zodiaco que se meterán en problemas este fin de semana de octubre

Durante el 22 y 23 de octubre, los nacidos bajo siete signos del zodiaco experimentarán algunas reacciones negativas del cosmos: la envidia, la inmadurez emocional, descuidos en la protección de información, falta de atención a la salud y más generarán problemas en este fin de semana.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tu paciencia será puesta a prueba durante este fin de semana y reprobarás. No sabrás cómo canalizar tus emociones, en especial la rabia. El episodio es muy probable que lo desencadene un niño y tú te bajarás a su nivel, el lugar de entender desde tu experiencia. La magnitud de este conflicto dependerá de cuán inmaduro de comportes. Además, recuerda no lo más sagrado para unos padres son sus hijos.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Siempre debes salir de casa con tu documento de identidad o que acrediten que lo que tienes te pertenece, esto evitará que este fin de semana pases un momento amargo con alguna autoridad por tu mala costumbre de dejarlos siempre en casa o en otras carteras. También debes mantenerlos al día. Si no quieres que también le pase factura a tus finanzas, tendrás que ser más organizado con las cosas verdaderamente importantes.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Realiza respaldo de tus documentos, en especial los que tienen algún poder legal. Es posible que puedas perder el acceso temporal o permanente de ellos y, entonces, todo comenzará a complicarse. Ordénalos en la nube o tu máquina, pero trata de tenerlos organizados y respaldados. También asegúrate de tener activada la verificación de dos pasos o utiliza aplicaciones de autenticidad para asegurar tu información, desde los archivos en tu computadora hasta tus redes sociales.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Ten cuidado con la ingesta de alimentos, sobre todo los que consumes en la calle, que venden de manera informal, pueden pasarte una mala jugada precisamente en estos días en los que necesitarás estar saludable. Verifica que se cumplan con los estándares mínimos de higiene, si estas en casa lava muy bien los alimentos y las latas donde están almacenados para evitar cualquier enfermedad o alteración de la flora intestinal.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Se caen los planes y tu palabra quedará en duda ante muchas personas que te tienen en un altar como alguien responsable. Para eso tendrás que apoyarte precisamente en esa percepción que tienen de ti y resolver lo más pronto posible ese asunto, que es de interés colectivo. Pasarás momentos incómodos y de vergüenza, pero serán transitorios, y tu moral no se verá afectada a largo plazo.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Hay muchos rumores sobre ti, la gente está hablando muchas cosas que no son ciertas y esto te afectará tanto emocional como físicamente, pero debes ignorarlos y solo centrarte en las personas que amas, pues ellas entenderán perfectamente que solo calumnias que te has ganado porque no ven la forma de tumbarte del pedestal en el que te tienen algunos.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Sacaste mal la cuenta y ahora el dinero no te alcanzará. De eso saldrás airoso, pero no de la pelea y los reclamos que te hará tu pareja por pensar primero en otras cosas y no en lo esencial. Deberás dejar que él tome las riendas económicas de la familia para que las cosas vuelvan a tomar su ritmo y el dinero no salga tan fácil del hogar.