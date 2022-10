Horóscopo: predicción para la tercera semana de octubre

Estas son las algunos de los eventos y experiencias que tendrán desde el 17 al 23 de octubre.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Para esta semana, los arianos no centrarán su atención en el amor, sino en la satisfacción personal. Si están en una relación, serán dos días de mucha intimidad intelectual, aprovecharán para hablar sin tabúes sobre temas. Se sentían cómodos. Para los solteros el panorama no cambia, pero tampoco les preocupará, porque están buscando la estabilidad emocional.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

La meta de esta semana será ganar o encontrar más dinero, y este llegarán con facilidad a sus manos a través de oportunidades que no deben dejar pasar. Algunos tendrán aumento de sueldo o un posible ascenso. Harán alguna acción altruista que les será retribuida por el cosmos.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Buscar información, leer, instruirse será en lo que más invertirán durante esta tercera semana de octubre. Buscan llenarse de sabiduría a través de libros, series, programas de tv, investigaciones o publicaciones relacionados con las religiones, espiritualidad y filosofía. Esto influirá en cómo verán la vida.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Hay que cuidar la salud, y para esto será necesario que cambien la dieta. El alto consumo de carbohidratos y glucosa está empezando a hacer efecto. Las mujeres pueden presentar algunas molestias en su vagina, mientras que los hombres tendrán afecciones a nivel del estómago. En cuanto al trabajo, harán algunos cambios que los tomarán por sorpresa, pero se adaptarán rápidamente.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tendrán una suerte increíble en materia financiera. El dinero llegará de muchas formas: deudas pagadas, billetes hallados en la calle, sueldo, ganar alguna lotería, oportunidades para hacer un trabajo fortuito, y más. Les permitirá darse algunos gustos que tanto merecen, pero también deben ser precavidos para no derrochar.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Quieren sentirse libres, pues hay agobio en sus vidas. Creen que están atrapados en la relación y en el trabajo, pero en realidad es que no han sabido identificar qué es lo que los perturba y buscan afuera lo que tiene origen dentro de ellos. Para quienes tienen un romance, habrá confrontación con la pareja. Las expectativas altas de los solteros les impide ver más allá de sus narices.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Para los nacidos bajo este signo, experimentarán una pequeña crisis en el amor, que los hará reflexionar. Será cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío y tendrán que poner en una balanza los pro y contra de la unión. Lo importante es que las decisiones se tomen con base en la sabiduría y no desde las entrañas.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Buenas noticias para los escorpianos que quieran bajar de peso. Les será mucho más fácil durante esta semana, porque su metabolismo ya está comenzado a asimilar todo el esfuerzo. Pero deberán tener en cuenta que tiene que dejar al margen la ansiedad y el estrés, que son su gran enemigo y los que lo hacen caer en la tentación.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tienen que cuidar mucho las relaciones con sus familiares, hay un tema que los tiene a todos muy sensibles y no decir las palabras adecuadas podrán herirlos. Hay que ser asertivos en estos días. Mantener presente el respeto, cariño, amor y paciencia. Deben buscar ayuda o refugio en las personas más espirituales y armoniosas de su entorno, para así resolver los conflictos.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Las arcas del dinero no están llenas en la empresa, por lo que el despido de algunos será inevitable; sin embargo, tu excelente desempeño y otras acciones y aspectos de tu vida jugarán a favor de los nacidos bajo este signo, y saldrán airosos de la situación, pero no deben dormirse en los laureles para no dar pie a futuros despidos.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

El amor y la vida social será estupenda en estos siete días. Se llenarán de la buena energía de sus seres queridos y brillarán. Serán muy creativos durante estos días, por lo que las buenas ideas deben anotarlas para luego ponerlas en práctica. Gozarán de muy buen humor.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Para los piscianos que están buscando empleo, esta semana será buenísima porque tendrán mucho acercamiento al puesto que desean, solo deben tener un poco de paciencia, y centrar sus pensamientos en otras actividades. Dejar que esto fluya.