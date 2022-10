Atrae la buena suerte con los cristales de poder

¿Quién no desea tener mayor prosperidad, abundancia, riqueza y éxito? Algunas personas parecen tener mayor suerte que otras, y si no perteneces a ese afortunado grupo, una ayuda no te vendría mal. Por esto, hoy te presentamos algunas de las piedras que son excelentes para atraer el dinero.

Las piedras son recursos de la madre tierra que han estado presente desde hace millones de años y brotan de lo más profundo del planeta. Y aunque la buena suerte esté asociado a sus propiedades, también es cierto que la mente tiene un gran poder de atracción y esto es vital para conseguir las metas que uno se trace.

¿Cómo limpiar y activar las piedras para atraer la buena suerte?

Antes de saber cuáles son las piedras de la fortuna, es importante saber que hay algunas formas de llevar las piedras para conseguir el beneficio deseado. Sin embargo, para cargarla de energía o limpiarla debes realiza algunos pasos sencillos y quedará lista para atraer todo el dinero hacia ti.

Lo primero que debes hacer es colocarla en un vaso con agua y sal. Déjala por un día completo, luego la lavarlas con agua del grifo, y ¡listo! Ya está cargada. Ahora debes saber que solo tú puedes tocarla, porque sino la otra persona puede transmitir sus vibras y contaminarla.

¿Dónde usarlas?

Una vez que está listo para usar, lo tomarás en tus manos y pedirás al cielo, al cosmos que te abra todas las puertas de la bonanza y el dinero venga a ti. Imprégnala de toda tu energía positiva. La puedes llevar como dije de un collar, así como dentro de tu cartera o en el lugar donde guardas tu dinero. También puede ser debajo de tu almohada.

Si optas por alguna de estas dos últimas, debes protegerla con un pequeño saquito de algodón para que no se deteriore.

Piedras de la suerte

Pirita

Es una de las piedras con mayores poderes, es muy usado como talismán para atraer el dinero Es un sulfuro de hierro que contiene un 46,4% de hierro y un 53,6% de azufre. Su colore es un amarillo latón o gris. Para verificar que es una pirita auténtica, debes notar a su alrededor pequeños puntos brillantes como si fuera de metal.

Es usada como un escudo protector de las malas energías, fortalece la mente y atrae la prosperidad. Si la usa como un dije, se recomienda usarla por tres días y descansar uno. No llevarla puesta por más de tres días continuos para evitar que un estado mental cerrado.

Citrino

El cristal de cuarzo citrino está asociado con la abundancia. En tiempos milenarios era usado por los comerciantes para atraer la abundancia en sus negocios. Es de color amarillo dorado, por lo que está relacionado al poder del sol y del oro. Usarla mejorará las finanzas y los proyectos económicos serán exitosos.

Jade

Es un cuarzo muy valioso y buscado. Era usado por los emperadores de Asia, quienes lo usaban como símbolo de riqueza, por eso para la cultura china es un cuarzo sagrado. Se distingue por sus tonos verdes. Entre sus propiedades destacan: la eliminación de las energías negativas, promueve la buena suerte y el dinero, también fortalece el sistema inmune, y da paz y calma.

Ágata

Es una piedra compuesta por varios cuarzos, lo que le brinda bandas de diferentes colores. Si deseas que el dinero circule en tu vida, esta es la indicada. Además, también sirve para purificar el hogar o el negocio. Es ideal para usar si se está empezando en nuevos retos o se están viviendo algunos cambios importantes tu vida.

Recuerda que también debes poner de tu parte, mantener un pensamiento positivo y ser resiliente para que las cosas buenas lleguen a tu vida y permanezcan por mucho tiempo.