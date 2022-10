Horóscopo chino: esto es lo que te depara el fin de semana

Estos días son propicios para la creatividad y poner en orden las ideas, también para disfrutar de las energías buenas que transmite la familia, para reencontrarse con el amor y cuidar las finanzas. Es importante que los signos de la astrología china tomen en cuenta sus emociones e instintos.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Vas a asumir nuevas responsabilidades en el hogar, pero será momentáneo. Demostrarás que eres fuertes y puedes ser resiliente. Un amigo llegará a pedirte consejos, ayúdalo, pero no te inmiscuya mucho porque es muy probable que termines inmiscuida en un problema en el que no formas parte.

Buey

Nacidos en los años 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Buscarás la intimidad con tu pareja. Si estás buscando formar una familia, este es tu momento. No permitas que el estrés te gobierne, aprovecha esta semana para que identifiques cuáles son las cosas que más roban tu energía. Trabaja en ello. Cultiva tu intelecto, lee, instrúyete. Te hará falta para ciertos momentos.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Las finanzas para estos dos días se podrían afectadas por un imprevisto familiar. Quizás tendrás que tomar de esos ahorros, pero no hay otra alternativa. Ya llegará el momento para recuperar ese dinero. Tu vida social estará activa, Cupido está buscando alguien que valore tus sentimientos.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Estimula la creatividad. Hay mucho que hacer en casa, pero una escapada por un par de horas te bastará para poner a volar tu imaginación y comenzar a apostar por un emprendimiento. Tu pareja será un pilar fundamental en las decisiones que debes tomar en los próximos días. Analiza todas las aristas.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Has vivido momentos intensos en los últimos meses y el tiempo para que evalúes tu vida y qué deseas para el 2023. Este fin de semana, diseña estrategias para alcanzar tus metas, te ahorrará tiempo. Verás los resultados más pronto de lo que esperas. Agradece a tus amigos por estar contigo y no abandonarte. Ora por su bienestar y prosperidad.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Hay mucha tristeza en ti, sácala, déjala fluir. Habla, llora, grita, pero esas energías no pueden seguir consumiéndote y atrasándote. Esto será necesario para el fin de semana para que puedas iniciar la otra con el entusiasmo que te ha faltado últimamente. Los que están solteros, hay oportunidad de ser flechados en estos dos días. Hacer un ritual no te dará el empujón que necesitas.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

La familia es una de las prioridades que debes tener en tu vida y necesitas dedicarle más tiempo, tiempo de calidad que te permitan enriquecer el alma. Te estás perdiendo de momentos importantes que llenarán el baúl de tus recuerdos. Esos tesoros, solo tú puedes darle el valor que se merece. Recuerdo que las cosas más valiosas son las que no tienen precio. Llénate del amor y el calor de hogar.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

No creas todo lo que dicen, sé suspicaz para no caer en ninguna trampa, en especial cuando se trata de temas laborales. Quieren ver qué tan lejos puedes llegar o cuánto estas dispuestos a dar. No hables, solo demuestra con hechos a las personas correspondientes. Valora tu tiempo.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Tendrás una sensación de optimismo y energía positiva. Te ayudarán a vivir nuevas experiencias, y hasta tomar algunos riesgos que te pueden traer beneficios antes de que culmine este año. La motivación estará a flor de piel y debes sacarle el máximo provecho. Las buenas ideas fluirán.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Tu relación estos días será mucho más fuerte, la comunicación fluirá de tal forma que podrán hablar de temas que son clave para ustedes y te permitirá tener un feedback de cómo se siente tu pareja, qué espera y cómo estás tú dentro de sus planes. Para los solteros, este sábado y domingo dedícalos a cultivar tu espíritu y tus potencialidades.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

La suerte que traes en el dinero continuarán este fin de semana. Llegará a tus manos un dinero que no tenías previsto tomar estos días. Procura no despilfarrarlo, inviértelos en tu hogar o en cosas que realmente necesites. Hay un viaje en puerta que te dará oportunidades para ampliar tu red de contacto y, si es posible cambiar a un mejor empleo.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Este fin de semana promete mucho romance, quizá te lleves algunas sorpresas en tu vida social. No rechaces invitaciones para salir, este es el mejor momento para que despejes tu mente y te llenes de esa energía que tanto te hace falta. Has trabajado muy duro toda la semana y te será recompensado.