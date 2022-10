Los cuatros signos más poderosos del zodiaco

A donde llegan se hacen sentir por su carisma, la facilidad que tienen para comunicarse y sobre todo para dirigir grupos, muchos son unos grandes líderes y tienen unas energías poderosas que atraen con mayor facilidad el dinero y la prosperidad a su vida. Estos son los signos de Leo, Escorpio, Tauro y Aries.

Se caracterizan por tener una capacidad enorme de gestionar y encontrar soluciones de forma rápida y eficiente.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Los nacidos bajo la influencia de este signo de fuego tienen gran poder y para nadie es un secreto. Como el sol, atraen todo las buenas energías, irradian luz y su carisma tan avasallante los convierte en el centro de atracción a donde llegan. No le temen a hablar con los demás, plantear sus ideas y sentimientos, lo que a veces los convierte en unas personas desafiantes, a la que algunos creen incansables. Por lo general, ocupan altos cargos gerenciales o tienen personas a su cargo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Se caracterizan por ser sigilosos, precavidos y astutos, armas que saben usar muy bien cuando quieren posicionarse. Ellos trabajan en silencio y dejan que el éxito haga todo el ruido. No son presumidos y eso gusta mucha a los demás, porque deja ver su lado más sencillo y humano, que lo convierte en poderoso. Tiene la habilidad de empatizar bien con los demás y capaz de ayudarlos sin esperar nada cambio. Esto los hace poderosos.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Los tauros son muy centrados y su lealtad invaluable. Con ellos se puede contar en las buenas, en las malas y en las feas. Están para darte un buen consejo, aunque no resulte de tu agrado. Saben decir las verdades y este punto los convierte en unos seres que atraen a las personas de bien. Pueden ser muy altruistas y saben donde están parados y no son fáciles de burlar o abusar de su confianza. Luchan hasta el final, aunque sepan que están perdidos. Les gusta ejercer poder sobre las cosas y no tenerlo los vuelve iracundos.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Son pocas las cosas a las que los arianos le tienen miedo y una de ellas es a ser traicionados. Son muy valientes y de noble corazón. Un día puedes arriesgar la vida por alguien y en otro instante hacer una labor loable. Siempre están motivados, porque encuentran ese motor que los mueve en las pequeños detalles de la vida. Son respetuosos, incluso pueden llegar a insultarle sin perder ni la cordura ni el respeto hacia ti. Son la diplomacia hecha carne.