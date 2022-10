Horóscopo Chino: Lo que te depara la primera semana de octubre

Esta semana, desde el 7 hasta el 9 de octubre, estará llena de altos y bajos para muchos de los signos de la astrología china. Es importante, que a pesar de las circunstancias no dejes de confiar en ti y que alejes a todas las personas que deseen menoscabar tu seguridad y autoestima. Ho

Rata

No desestimes tus corazonadas o intuiciones porque esta semana se concretarán algunos proyectos. Todo estará a tu favor. El optimismo lo tendrás muy alto y resultará favorable para ti. No dudes en trazarte objetivos que cada vez representen más reto, ya que tú sabes hasta dónde puedes llegar. No te limites.

Buey

Déjate llevar por tus sentimientos y confía en los astros en el plano sentimental porque será muy próspero para esta semana. Si estás en pareja, disfruta de estos días que serán mayor compenetración. Sabrás que están hecho el uno para le otro. Evita ponerle lucha lógica al asunto amoroso porque, sino terminarás solo.

Tigre

Vivirás un momento que requerirá de tu plena atención y tu agilidad para resolver los problemas. Deberás pensar de forma clara, precisas y rápida., así como con mucha suspicacia. Trata de ser optimista para que los resultados que obtengas sean beneficioso para ti.

Conejo

Las cosas no se pondrán fáciles para alcanzar esa meta que te has propuesto. Será necesario que te concentres lo más que puedas, que dejes de lado la procrastinación para que avances rápidamente. Pon de tu parte.

Dragón

Sabes en qué momento actuar, así que evita precipitarte a los acontecimientos que estás a punto de vivir. Da los pasos que se requieran, pero no más de eso. Tomas las oportunidades que están a tu alrededor, esas que los demás desecharon por subestimarla. Esto te ayudará mucho.

Serpiente

Esta semana será propicia para que des ese paso al que tanto miedo le tienes. No pasará nada malo. Si tienes que reconocer errores, ¡hazlo! Tu buena actitud hacia la vida te será retribuido con enseñanzas y lecciones que pondrás en práctica en el futuro para ser más eficaz.

Caballo

Estas semanas tendrás que dejar de lado esa extrema sensibilidad que te sale por los poros de vez en cuando y buscar en tu poder de persuasión y en tu facilidad para encontrar la armonía en todos los aspectos de tu vida el terreno para arriesgar aunque no esté nada claro el resultado final.

Cabra

Aun pensamiento negativo o destructivo se apoderará de ti en estos 7 días. No dejes que te gobierne, busca en ti todas las vivencias positivas que has tenido para que alejes las malas energías. La venganza no es el mejor camino para encontrar la redención, ni la paz.

Mono

En esta semana un comportamiento osado inconsciente te acercará mucho hacia lo que deseas lograr, pero no sin antes pasar un gran susto que te hará dudar si era buena idea o no lo que hiciste. Confía en ti. La adrenalina te dará parte del éxito.

Gallo

Préstale atención a tu cuerpo, te está enviando mensajes y tú solo lo ignoras. Haz ejercicios y deja esa vida sedentaria porque al final será perjudicial. Dedícate unos minutos, piensa en t i no te dejes en el escalón más bajo porque primero debes ser tú y luego los demás.

Perro

Estos sietes días serán opacos, no tendrás las energías a su máxima potencia, por lo que tendrás que buscar refuerzos. Apóyate en tu familia o pareja para conseguir las buenas vibras que te hacen falta para continuar. A final de semana tu panorama cambiará.

Cerdo

Se abren todas las puertas de las posibilidades reales para llegues a conseguir el amor de tu vida. Un amigo será tu gran apoyo y no te defraudará. Tu alta autoestima hará que brilles y resultes visibles. Verán todo lo que tienes para da. ¡Lúcete!