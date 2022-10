Horóscopo chino: cómo atraer las mejores vibras para el sábado y domingo

Si quieres atraer la prosperidad, es importante que creas que estás al mando de tu vida, especialmente la relacionada a la riqueza y las buenas vibras. Si no es así es muy probable que tengas que trabajar tu autoestima. Sin embargo, hoy te daremos algunos consejos para que las energías estén equilibradas para todos los signos del horóscopo chino durante este fin de semana

Rata

Tú eres quien crea tu prosperidad y mediocridad en tu vida, ya sea consciente o inconscientemente. No te victimices por no tener y deja de echarte la culpa a los demás. Cambia el pensamiento y las energías positivas se activarán en tu existencia.

Buey

Es momento de que aprendas a desarrollar la autoconfianza. Es necesario que creas en ti y en tus capacidades, así verás como los resultados comenzarán a ser más favorables para ti. Si no crees en ti, nadie lo hará porque todo lo eres se proyecta. ¿Tú le darías responsabilidades a alguien que no cree en sí mismo?

Tigre

Tienes que practicar más la risa, esto fortalece el alma, atrae todo lo positivo y permite que compartas todas las buenas vibras que tengas. Te sentirás más plenos y con muchas más ganas de continuar. Trata de buscar episodios de buen humor, que rías a carcajadas. Si no puedes lograrlo, pues acude a las redes sociales y diviértete con algunos videos. Vas a eliminar los aspectos negativos del estrés.

Conejo

Si en definitiva quieres que te sucedan cosas buenas, tienes que aprender a confiar en los demás, esa perenne desconfianza en todos y todo, solo hace que desaproveches oportunidades y conocer nuevas personas que te abrirán nuevas puertas. Aplícalo.

Dragón

Agradece cada día, con esto te darás cuenta de lo valiosa que es tu vida, tu tiempo, todo lo que tienes, es por esto que debes dedicar tu existencia únicamente a las cosas que te ayudarán a ser feliz. Ten como premisa que tu bienestar es lo primordial y está por encima de los demás. Eso sí, sin menoscabar al otro. Para eso debes aprender a decir no.

Serpiente

La esperanza es lo último que se pierde, no adelantes acontecimientos, y menos de manera negativa. Trata de ver siempre lo positivo que hay a tu alrededor. Es importante estar claros que los eventos negativos puedes pasar, pero este no sea tu pensamiento primario. Aprender a esperar siempre lo mejor, pero si imaginarte cosas imposibles. Debe ser realista.

Caballo

Debes vivir el presente, porque solo en él estás: ni en el pasado, ni el futuro. Lo pasó así quedó y no puedes cambiarlo, y no puedes formar nada si ocupas tu presente en preocupaciones. Que el pasado te sirva para no cometer los mismos errores, y así construir un mejor porvenir.

Cabra

No desperdicies tu tiempo con alguien que no valora nada de lo que das, ni tu tiempo, tu dedicación ni consejos. En la vida hay muchas oportunidades para conocer nuevos amigos y parejas que sí te darán el puesto. Aprende a valorarte, así las energías buenas vendrán a ti.

Mono

Si vas a realizar predicciones, proyecta siempre un escenario positivo, el fatalista solo hará que todo lo negativo llegue y eso no es lo que estás buscando. Básate en tus instintos, tu seguridad y las experiencias previas que has vivido, sé optimista, pero realista.

Gallo

Esas creencias que tienes desde niño están afectando sus vibras. Para transformarlas en positivas en Cesario que empieces a desligarte de ellas. Será un poco complicado al principio, pero una vez que las identifiques y las destierres de tu vida, comenzará a llegar cosas buenas a tu vida.

Perro

Sal de la rutina, no puedes pretender obtener mayores riquezas o buena suerte si siempre estás casi inmóvil en el mismo lugar, sin hacer el mínimo esfuerzo. Ten un encuentro con la naturaleza y llénate de su energía para que comiences a vivir a plenitud. Hazlo, aunque sea una vez al mes.

Cerdo

Pon aprueba tus convicciones, cuestiónalas, discútela y reflexiona. Esta es una de las formas de autoanalizarte y descubrir por qué no están funcionando algunas cosas en tu vida. Reestructura tus creencias profundas para que las energías se equilibren.