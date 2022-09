Los efectos de la Luna nueva en estos 5 signos

Esta fase de la Luna, que dura unos 7 días, traerá buenas nuevas para unos y mensajes de atención para otros.

La Luna nueva inició este domingo y en esta fase nuestro satélite está situado exactamente entre la Tierra y el Sol, por lo que su lado iluminado no lo podemos ver. Durante estos 7 días, que dura aproximadamente cada fase algunos signos sentirán sus efectos. Ellos son: Acuario, Escorpio, Piscis, Géminis y Libra.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Parece que vas a manejar de manera muy informal o con poco interés un hecho trascendental para otros, por lo que tu imagen y reputación se pueden ver afectados; así como algunos contratos o responsabilidades que tienes. Debes mejorar también tu productividad, te faltan incentivos, pero si no llegan a ti debes buscarlos porque a ti es quien más le interesa.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Los nacidos bajo este signo tendrán buenas oportunidades en el amor, ya sea si estás solo o acompañado. Para las parejas, llegó el momento de la reconciliación y superar esa etapa que tanto sufrimiento les ha dejado. Aprenderán de estos episodios. Los que van buscando su media naranja estarán felices porque compartirán con familiares y amigos que llenarán cualquier vacío que haya. Es muy probable que esas reuniones Cupido logre su cometido.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Hay ciertos factores que están socavando tus finanzas. Al no pagar tus obligaciones a tiempo, los intereses asociados a ellos se van incrementando. No permitas que se salga de control y comienza a ajustar tus gastos para no generar una crisis financiera. Esos pequeños gastos que haces a diario, también están jugando en tu contra. Revísate.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Comenzarás a evolucionar. Esa idea o proyecto que tienes en mente está tomando forma. Continúa con mucha disciplina y no te dejes apabullar ante cualquier circunstancia que pueda significar un pequeño tropiezo o dificultad. Ya verás que empezarás a ver mucho mejor el panorama a finales de octubre. Es importante que no andes contando tus planes o pensamientos a todo el mundo, pues a muchos no les gusta ver felicidad en rostro ajeno.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Estarás viviendo un momento de plenitud, sales de la rutina y te encuentras con tu yo y tu pasado que ha sanado. Te sentirás extasiado. Vibrarás y toda esa energía se transformará en noticias positivas para ti y las personas que están a tu alrededor. Aprovecha para darte oportunidad viajar y conocer nuevas personas, culturas y gastronomía. Te nutrirá el alma.