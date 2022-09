Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 26 al viernes 30 de septiembre del 2022

Esta semana Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el amor, cuál es tu carta del tarot, cómo te irá en el trabajo y la fortuna. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti.

Aries

El “Ángel de las Manifestaciones”, es decir, el “Ángel de la Riqueza”, te acompañará estos días, así que debes invocarlo para cumplir todas tus metas planteadas. Será una semana de buena suerte en cuestiones de trabajo y vendrán varios ofrecimientos de nuevos puestos mejor pagados. Ya no te preocupes tanto por lo que dicen o piensan los demás de ti, tu signo es fuego y tiene luz propia; siempre estarás en la mira de los demás por la envidia, así que trata de restarle importancia, recuerda que los problemas son pequeños y uno mismo los hace grandes. Cuídate de la presión alta y trata de ir con tu médico. Harás un examen profesional o prepararás tu tesis, y sabrás de un embarazo familiar. Tendrás un golpe de suerte con los números 10 y 23, tu color de la suerte es el amarillo y tu mejor día será el martes.

Tauro

Esta semana te guiará el “Ángel de la Protección y la Seguridad”, el “Arcángel Miguel”, no dudes en invocarlo para que reine en tu vida la fuerza y abundancia. Sacarás rencores del pasado y serás fuerte en cuestión sentimental, recuerda que atraviesas por una etapa de renovación amorosa; a tu signo siempre le afecta mucho todo lo relacionado con el amor, intenta tomar terapia o platicar con alguien para recibir un buen consejo y superar esta situación. Harás trámites de pagos de Hacienda o impuestos de gobierno. Te ofrecerán trabajo de maestro o en el área de recursos humanos, intenta tomarlo porque te irá muy bien. Recibirás una sorpresa económica para el día 27 de septiembre y será con los números 19 y 27. El naranja será tu color de la abundancia, intenta combinarlo con el día de tu nacimiento para personalizar tu suerte.

Géminis

El “Ángel de la Aceptación y la Paz” será quien te ayudará a solucionar todos los pendientes y a sacar de tu vida a personas y situaciones tóxicas. Recuerda que tu signo tiende a ser muy complicado en su vida amorosa, relájate y déjate querer, no busques a tu expareja, no va volver, es mejor avanzar. Semana de movimientos en cuestiones de trabajo y juntas para cambios de puesto, intenta estar con pensamientos positivos y no te dejes llevar por las envidias que te rodean en cuestión laboral. Recibes un reconocimiento económico y un bono. Pensarás mucho en cambiar de hábitos alimenticios, recuerda que tu signo siempre tiene problemas de reflujo estomacal. Sabrás de una traición de un compañero del trabajo. Tu mejor día será el 28 de septiembre, tendrás un golpe de suerte con los números 22 y 40, y tu color el rojo.

Cáncer

A lo largo de esta semana, el “Ángel de la Luz Dorada y la Fuerza” regirá tu vida en todo lo que necesites económicamente y saldrás de problemas, así que recurre a él con fe. Estarás ocupado con mucho trabajo y un proyecto laboral propio, eso te ayudará a crecer más en cuestiones económicas. A tu signo lo domina siempre estar en constante aprendizaje, así que trata de seguir con cursos de tu profesión. No te preocupes por los chismes y habladurías en tu vida diaria, tu signo es presa de malos comentarios, trata de ignorarlos y sigue adelante para que tu éxito sea la envidia de otros. Planearás vacaciones para el mes de noviembre con tu pareja. Tu mejor día será el 29 de septiembre. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 51, y tu color es el azul. En el amor, conocerás personas muy compatibles contigo. A los Cáncer que están en pareja les vendrá un embarazo.

Leo

El “Ángel de la Verdad y la Prosperidad” reinará en tu vida durante estos días, así que no te sientas solo, este ser divino es muy poderoso y te ayudará en cualquier situación. Semana de sacar fuerzas y renovarse por completo, recuerda que tu signo es líder y eso te convierte en pilar de todo lo que te rodea. Cuídate de problemas de estómago o úlceras en el intestino, recuerda que es tu punto débil, mejor acude con el médico. El día 27 de septiembre tendrás suerte en todo lo relacionado en cuestiones de juegos de azar, con los números 03 y 15. Cerrarás contratos nuevos de trabajo, usa colores fuertes en tu ropa de ese día para que se multiplique tu suerte. Te pondrás a dieta y te someterás a una operación estética. No te cierres al amor, déjate querer en cuestiones amorosas. Prepararás un viaje para el mes de octubre con tu pareja.

Virgo

El “Ángel de la Vibración Superior” te protegerá de cualquier situación negativa que te rodee estos días. Será una semana de dejar atrás pensamientos negativos y comenzar una nueva vida. Este signo carga con problemas del pasado y situaciones que no puede controlar, eso hace que su mente siempre esté distraída, así que no hay que quejarse y es mejor volverse un triunfador. Recibirás una propuesta de un negocio en la que te irá excelente, acéptalo, te irá de lo mejor, recuerda que estás en esa época de crecer económicamente. Cuídate de tu espalda y trata de hacer ejercicio con mayor precaución. Tu mejor día será el 28 de septiembre, ese día los astros se unirán para ayudarte a mejorar en todos los sentidos. Tus números de la suerte serán 01 y 08, y tu color el blanco. Harás pagos para evitar deudas en el futuro.

Libra

El “Ángel de la Iluminación y de la “Fuerza Cósmica” te ayudará estos días para que realices todo lo que deseas. Cambiarás de actitud para tener más energía positiva en tus proyectos. Libra siempre está muy preocupado por su bienestar económico, atrévete a poner en marcha ese negocio que tienes planeado. Serán días de alegría y muchas sorpresas, más porque es la época de tu cumpleaños y festejas tu día especial que será el 26, habrá un cambio repentino en tu suerte y será para bien. Tendrás dinero extra con los juegos de azar con los números 19 y 21. Trata de ponerte ropa de colores fuertes y mucho perfume para atraer el amor. Ya no seas tan dramático con tu vida sentimental, trata de llevarla más ligera y sin tantas complicaciones, recuerda que el amor no es complicado, sino tú, así que déjate querer.

Escorpión

Esta semana te llegará dinero extra por ventas que hiciste, por eso trata de no pelear en tu trabajo y sobre todo el día 27 porque las energías estarán muy revueltas, te recomiendo ponerte agua bendita en la nuca y un listón rojo en la muñeca derecha con tres nudos. Ten en cuenta que el “Ángel de la Curación y de la Sanidad” te ayudarán a salir adelante de cualquier enfermedad, así como para poner en orden todos tus sentimientos. Días de mucha prisa por resolver problemas familiares que te quitan pensamiento y energía, trata de resolver esa situación y comenzar de nuevo para desempeñarte mejor en tus labores. Analizarás estar un tiempo sin pareja, recuerda que tu signo es muy fuerte y le gusta la soledad. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 32, tus colores de la fortuna son amarillo y rojo.

Sagitario

Esta semana tendrás sorpresas agradables, sobre todo económicas, esto será posible porque el “Ángel de las noticias positivas” te guiará. La suerte estará de tu lado y te van a proponer un negocio para crecer económicamente. No confundas el amor con la amistad, pon en orden tus sentimientos y decide si quieres que la otra persona sea parte de tu vida o no. Cuida a tus mascotas de los amantes de lo ajeno. Eres uno de los signos del zodiaco con más fuerza mental, así que piensa en el éxito y que eres merecedor de la abundancia. Tu carisma y simpatía hace que tengas siempre las puertas abiertas en todas partes. Los Sagitario que están solteros tendrán un amor nuevo de Aries, Leo o Capricornio. Tendrás un golpe de suerte en lo laboral el día 28. Tus números de la suerte son 09, y 46 y tu color el azul.

Capricornio

El “Ángel de la Buena Fortuna y de la Magia” te protegerá y guiará esta semana en la que tomarás decisiones importantes para tu vida. Recuerda que los astros te ayudarán a tener más suerte en todo lo relacionado con el trabajo y proyectos de negocios, te recomiendo invertir en renta o venta de inmuebles. Estarás al pendiente de tu familia porque eres muy apegado a tus padres y los ayudarás a salir victoriosos de una enfermedad que los aqueja. El día 27 tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 06 y 30, procura usar el color naranja. Recuerda que los pensamientos generan sentimientos, así que a pensar positivamente y seguir por el camino del éxito. Cuídate de dolores de espalda o cintura, trata de no cargar cosas pesadas. Ya no seas tan rencoroso y aprende a soltar lo que no era para ti.

Acuario

“El Ángel de la Evolución Espiritual y Mental” te guiará esta semana para ayudarte a crecer en todos los sentidos y tener una mejor existencia terrenal, te acompañará en momentos de crisis para que puedas salir adelante y no estar atrapado en situaciones que no puedas resolver. Recuerda que tu signo significa poder y carisma, por eso será el momento de ser recompensado por todo lo que te debían en muchos aspectos, será así como tendrás una dosis de tranquilidad para progresar en tu vida. Semana de seguir con mucho trabajo y cambios de personal. Tus números de la suerte son 14 y 25, tu mejor día será el lunes y tus colores de la abundancia el morado y verde. Trata de no dormir de más, recuerda que tu energía necesita del Sol para que se multiplique, así que ponte a hacer ejercicio y procura vivir saludable.

Piscis

Los Piscis esta semana tendrán de su lado al “Ángel del Poder Infinito y de la Abundancia”, será una guía muy importante para que puedas expresar el poder de tu interior y conseguir abundancia. Recuerda que este ángel proporciona la dicha de Dios, sin duda te llegará con mucha fuerza para tener a la persona ideal en tu vida, es decir, por fin encuentra el amor verdadero para que tu corazón tenga paz y atraiga lo que desea. Te llegará dinero extra con los números 17 y 28, tu mejor día será el jueves y tus colores de la abundancia son rojo y amarillo. Semana para tomar al toro por los cuernos y enfrentar con valor los problemas que se te presenten. Cuidado con las mentiras de tu pareja y amigos que te rodean, no les creas tanto, siempre duda de lo que te dicen para que después no te deprimas.