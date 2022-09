Mujer gasta más de 40 mil dólares en cirugías para parecerse a Marilyn Monroe: le dicen que perdió el dinero

Admirar a celebridades no está mal, lo malo y peligroso es obsesionarse con ellas, al punto de incluso someterse a cirugías para ser sus copias, como es el caso de una joven de 23 años que quiere parecerse a Marilyn Monroe.

Se trata de Serena Smith, una joven de solo 23 años que se ha sometido a múltiples cirugías estéticas, gastando más de 40 mil dólares en el proceso.

La joven vive en Beverly Hills, California, y se ha operado los senos, nariz, y levantamiento de glúteos con el único objetivo de parecerse a Marilyn Monroe.

Lo más grave es que ya tiene 6 años pasando por quirófano, es decir, comenzó a operarse desde los 18 años, arriesgando su vida y su salud no por sentirse mejor, sino por querer lucir como una celebridad.

Así luce la joven que ha gastado más de 40 mil dólares en cirugías para parecerse a Marilyn Monroe

Su primera cirugía fue un aumento de busto, la segunda fue la nariz, y constantemente se realiza tratamientos de bótox y relleno de labios, y no ha terminado, pues se someterá a otro aumento de busto.

Y lo peor es que ha puesto su vida en riesgo y ha tenido que vivir muchas dificultades, especialmente luego de su aumento de glúteos.

“Estuve durmiendo boca abajo durante casi dos meses y conduciendo en el maletero del coche de mis amigos acostado boca abajo. No pude sentarme en un restaurante durante al menos un mes y tuve que usar una almohada especial BBL para sentarme”, dijo en una entrevista.

Sin embargo, para ella todo ha valido la pena, pues considera que los resultados son muy favorables y está feliz con cómo luce.

Pero, sus seguidores en redes no creen lo mismo, pues aseguran que “perdió su dinero”, ya que a su juicio, no se parece en nada a Marilyn Monroe.

“Oh por Dios tanto dinero y para nada porque no se parece”, “lo peor es que no te pareces a Marilyn en nada, ni que te dibujes el lunar”, “Marilyn era hermosa y natural, te ves demasiado plástica”, “parece más un trans que a Marilyn por favor, que horror”, y “uy no lo peor es que se perdió ese dinero, está horrible”, fueron algunas de las reacciones en redes.