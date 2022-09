Tarot del día: la carta que regirá a tu signo hoy viernes 23 de septiembre

Con las cartas del tarot aprenderás las influencias internas y externas a la que estarás sometida en este día. Por eso sigue estos consejos para que las energías fluyan y estés en paz y armonía.

Aries

La Luna

Hay un mal entendido en tu entorno que te tiene la vida descontrolada y debes resolverlo rápido porque puedes perder todo lo que has logrado avanzar. La carta te advierte de alguien que te oculta información y hasta que no lo descubras no vas a resolver.

Tauro

La Rueda de la Fortuna

Será un día con algunas dificultades que se van a solucionar en la medida que tomes el problema en tus manos. Liderazgo tienes para poner todo en orden y para que los negocios avancen. Deja los conflictos con la pareja, busca la reconciliación.

Géminis

El Sol

Te estás acercando a un momento de tu vida que tiene un potencial maravilloso para un futuro de prosperidad y éxito. Tienes que seguir esforzándote para lograrlo. El camino está abierto para ti y las oportunidades no las puedes perder.

Cáncer

El Emperador

Tienes que ser proactiva, tomar la iniciativa y hacerle caso a la intuición para que te acerques aún más a ese objetivo que significa la mejora de tu economía. Vas a salir airosa y con ello vas a poder ayudar a los tuyos a progresar. Oportunidades no te van a faltar.

Leo

La Estrella

Es el momento de renovar tu mente y tu corazón. Te esforzarte, buscaste el camino correcto y restauraste tu armonía. Ahora queda recoger los frutos del éxito. Celebra que la vida te da razones suficientes para avanzar y para estar feliz al lado de tu pareja.

Virgo

El Mago

No te dejes influenciar por el entorno laboral que está muy cargado en estos momentos; por el contrario, enfócate en lo que tienes que sacar adelante sin mirar atrás porque si desvías el camino te vas a atrasar. Apóyate en tu familia y tu pareja para llenarte de buena energía.

Libra

El Loco

Tú eres quien tiene que moverse a buscar las oportunidades, no esperes que las cosas lleguen de la nada. Muévete, planifica, organiza y ejecuta todo lo que sea necesario para lograr producir y mejorar la economía.

Escorpio

El Diablo

Deja de cuestionarte por lo que sucede en tu familia. Tu no eres la culpable de lo que sucede, hay circunstancia que llevaron a decisiones drásticas y se generaron estas consecuencias. La carta te advierte que no te quedes estancada y que avances para resolver.

Sagitario

El Mundo

La carta significa que la satisfacción y el éxito se encuentran ya muy cerca. Vienen recompensas, certeza y resultados positivos en el plano profesional. También te habla de una persona que llegará a tu vida para llenarte de amor, felicidad y mucho compromiso. Será un momento mágico.

Capricornio

La Sacerdotisa

Estás en el camino hacia las recompensas reales, pero solo si continúas siendo disciplinada y motivada. Si rechazas los intentos de sacarte de las decisiones tomadas, tu futuro es brillante. Sigue tu intuición y estarás encaminada hacia el éxito.

Acuario

El Juicio

La carta te advierte que viene un cambio en tu vida y que puede llegar a descontrolar lo planificado. No sientas que eso es malo, que las cosas se van a estancar. Es una etapa que necesitas superar para encaminarte en lo profesional.

Piscis

Los Amantes

La carta te revela que viene una alianza muy positiva en el plano profesional que te permitirá salir de algunos problemas financieros que te tenían angustiada. Además, los conflictos de pareja ya por fin se solucionan y podrán avanzar en armonía y en función de salir adelante juntos.