Los 4 signos del zodiaco que encontrarán la fortuna en el amor en la penúltima semana de septiembre

Las amistades, los nuevos amores y el fortalecimiento de la pareja desde la comunicación y el entendimiento serán los protagonistas de esta semana, del 19 al 25 de septiembre para los signos de Virgo, Géminis, Tauro y Escorpio. Llegó la hora de sonreírle al destino.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Para los nacidos bajo el signo de virgo, esta semana será crucial si estás soltero, porque Cupido estará muy activo y le presentará a esa persona que tanto estás buscando. Esta te mostrará su mundo y tú en tuyo. La química será de inmediata, pero eso sí, será importante que vayas con calma para que puedan disfrutar de este maravilloso descubrimiento que están a punto de comenzar. Para los que están en una relación, la armonía reinará en estos siete días. Encontrarán un punto de encuentro para ambos, y en función de esos trabajarán.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Los geminianos vivirán emociones intensas esta semana. Un amor del pasado volverá a tu vida para hacerte cuestionar tu presente. Quizás otra oportunidad como está no vuelva, por eso evalúa todo y toma una decisión, pero desde que sea desde lo más profundo de tu ser y no basado en lo que dirán los demás. Para los que tiene pareja, la comunicación será muy fluida y habrá mucho entendimiento. No habrá espacio para los malos entendidos, así que cuida estos momentos de calma que ambos experimentarán.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

La relación con el amor primario de tu vida comenzará a mejorar. Ese amor de familia es vital para alinear todas las energías en tu ser, y el cosmos te presentará la oportunidad que será tu punto de partida para mejorar las relaciones con tus parientes, en especial con papá o mamá. Por otra parte, hay una persona que gusta de ti, pero no se atreve a decírtelo por cómo te percibe: una persona dura. Observa con atención y te darás cuenta. Si quieres darte la oportunidad, es el momento. Si tienes pareja, pues será ideal para hacer nuevos amigos.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Esta semana verás cuánto te ama ese amigo del alma. Será capaz de bajar el cielo en pro de tu bienestar. Valóralo más que nunca y es importante que le hagas saber que tú también lo amas como un hermano de la vida. Esto te lo recompensará el universo, con nuevas puertas que se abrirán para ambos. Las amistades verdaderas no solo son las que se apoyan, sino las que están a pesar de las distancias y el tiempo.