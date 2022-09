Los 3 signos del zodiaco que encontrarán la paz en su camino esta tercera semana

Conseguir la paz interior y la tranquilidad debe ser uno de los objetivos principales que debemos trazarnos como individuos, pues es lo que permitirá que se continúe transitando por la vida con mayor visión del panorama que el destino nos presenta. Lograr la calma interna no solo aporta un estado positivo para quien la encuentra, sino que además le proporcionar mejores herramientas para solucionar y enfrentar las adversidades. En esta tercera semana de septiembre, los tres los signos del horóscopo que tendrán este privilegio.

Capricornio, Acuario y Piscis, serán los afortunados en alcanzar esta paz que todos anhelan desde este 19 de septiembre hasta 25.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Para esta semana, los nacidos en este signo de tierra deberán expresar sus emociones, darle voz y no reprimirlas. No se trata solo de vivir las alegrías, sino también el enojo. Ten siempre presente que, si reprimes una emoción, que por lo general suele ser negativa, esto solo desencadenará secuelas, que no permitirán tener un balance. Esto será esencial para que alcances el equilibrio interno que tanto necesitas. Trabaja en eso que sientes puedas controlarlo, y no que ella te gobierno, como, por ejemplo: el miedo o la tristeza. No es lo mismo experiméntalo cuando es el momento y otra que pases todo el día anclado a eso.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Llegó la hora de que estés consciente del momento presente si tu meta es vivir en paz. Realmente es muy fácil decirlo, pero este es un hábito qué debes hacerte y practicarlo. Para empezar, mira qué heridas del pasado son las que más te lastiman, y hazle frente. Luego, dile adiós. Pasado al pasado, pero sanando. Esta es la manera de que esas puertas no se vuelvan a abrir. Valora cada momento que vives en el momento. Practica esto durante estos sietes días y verás cómo la tranquilidad se va haciendo más figura en tu vida.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Para los piscianos, en esta semana será calve establecer límites en tu vida. Revisa cuáles son las aptitudes y comportamientos en los que eres muy permisivo y que luego te hacen sentir mal. Es en ellos es lo que te enfocarás porque ellos son los que carcomen toda tu paz cada noche mientras concilias el sueño. Una cosa es que seas bondadoso, y otra muy distinta que dejes que abusen de ti. En esta semana piensa en ti mismo. Cuando te pongas de primero, veras que las cosas comenzarán a cambiar para mejor.