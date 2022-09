Los 4 signos que no pueden dejar ir a sus ex y los consejos para lograrlo

Terminar una relación amorosa nunca es fácil para ningunas de las partes. Es un duelo que se debe superar poco a poco, sin embargo, hay algunos signos del zodiaco que les cuenta superar las rupturas y necesitan de apoyo para conseguirlo. Esos signos son Sagitario, Tauro, Acuario y Piscis.

Sagitario

Los apasionados de Sagitario son entregados cuando se trata del amor, por lo que siempre se les dificulta decir adiós. Su proceso de duelo suele ser largo y muy intenso, al punto que sienten que no pueden vivir en su media naranja. Para esto deberás canalizar tu energía, y tendrás que empezar por reestructurar tu rutina, busca actividades que puedas estar acompañada de amigos o en las que puedas conocer otras personas que te brinden buenos momentos.

Acuario

Cuando formalizan una relación se fusiona a tal punto con su pareja que, al vivir el fin de la historia de amor, comienza a llover en su vida. Parece una eterna tristeza que le impide ver las oportunidades y avanzar en todos los aspectos de su vida. Cuando una relación se acaba ambos son culpables y esto les cuesta entenderlo. Lo mejor para tener un nuevo comienzo es que trabajes la soledad como un punto a tu favor y no como tu enemigo. Medita cuáles fueron los errores, qué puedes mejorar, qué no estás dispuesto a negociar, cuáles son tus límites, entre otros aspectos.

Tauro

Verse solos les aterra a los acuarianos, por tal razón muchas ocasiones tienden a convertirse en unos pequeños acosadores de sus ex. Comienzan a revisar constantemente sus redes sociales, sus estados en Whatsapp, si estuvieron en compañía con amigos en comunes o si llaman a casa para saber si está allí. La mejor solución para frenar esta desgastante situación será no seguir dando vueltas a la relación, y poner límites, establecer poco contacto para que puedas ir soltando de la mano a ser que tanto te amó.

Piscis

Los nacidos bajo este signo quedan atrapados en la negación cuando el amor que sentían de hacia él se acabó: “Esto no me puede estar pasando a mí”, “es como una pesadilla”, “dime que no es verdad, no es posible”, son algunas de las frases que constantemente rondan en su cabeza. Tendrás que aceptar que todo se terminó para que puedas dar paso a las siguientes etapas en tu vida sin hacerte la víctima y asumir también las responsabilidades que te correspondan para que puedas pasar al siguiente nivel de felicidad.