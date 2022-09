Los 3 signos del zodiaco que tendrán la mejor tercera semana de septiembre

Septiembre es uno de los meses más prósperos porque se inician y culminan etapas y las energías fluyen sin mucho impedimento. Los equinoccios de primavera y otoño traen mucho consigo, y los nacidos bajo los signos zodiacales de Cáncer, Libra y Leo son los que tendrán mayores oportunidades para esta tercera semana del noveno mes del año.

Debemos recordar que Somos parte las pautas predecibles de la vida son sometidas al ritmo de nuestro sistema solar, la Tierra y sus cambios estacionales. En materia de astrología, el otoño visto como esa ventana a interiorización, y un ejemplo de esto es la naturaleza que se recoge y reduce su actividad. Como la luz del sol, que se vuelve tenue a medida que la estación avanza hacia un proceso de transformación. Mientras que la primavera nos prepara para comenzar una nueva etapa y nos hacen reflexionar con detenimiento. Es una oportunidad para retomar fuerzas, planear y volver a intentar superar todo aquello que nos impide florecer.

Cáncer

Llegó el momento de tomar esos pendientes, que has venido postergado por diversos motivos o excusas. Hay que resolver esos pendientes y eso incluyen que debes mejorar los vínculos que se ha roto durante el 2022, no debes iniciar el 2023 con relaciones dañadas, pues te atrasarán. Hay que empezar a comprender y entender el punto de vista del otro. Te cuesta, pero no resulta imposible de hacer.

Libra

Esta semana será crucial para que te reconozcas y le des paso a la magnífica transformación que está a punto de florecer en ti. Aprovecha toda esa energía positiva que están en el ambiente y llénate de ella para que sea tu motor y puedas disfrutar de la bonanza que está por llegar. Eso sí, debes ser comedido durante los tiempos de fortuna, porque recuerda que todo es un ciclo. Vive y disfruta.

Leo

Tendrás un gran impulso y deseo de comprometerte. No ignores eso que siente y darle rienda suelta para que puedas emprender nuevos viajes por los caminos de la vida. En la economía la positividad está de tu lado, el dinero te rendirá y será propicio que lo gastes en cosas que deseas, piensa en ti por un momento y en todo lo que te has esforzado por obtener esto que te ha llegado. Que no te remuerda la conciencia por darte un gusto.