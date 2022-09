Los 5 signos más mentirosos del zodiaco: engañan a todos

Mentir para engañar al otro es una de las acciones más baja que puede hacer cualquier persona. Está claro que cualquier puede ver víctima de las falacias y los engaños, pero hay quienes han nacido con ese “poder” y lo usan para conseguir lo que necesitan, como: autoridad, control y respeto. Hoy te contaremos cuáles son los signos zodiacales que tienen a tener más estas cualidades nada positivas.

Aries

Un manipulador innato. Los arianos que tienden a decir mentiras descaradamente. Con su cara seria y el buen discurso engaña. Tiene la capacidad de hacer dudar al otros sobre si algo es verdadero o falso. Cuando quiere algo no duda en mantener distraído a su “victima” para llegar a donde quiere. No desaprovechas las oportunidades, que en varias ocasiones las puedes conseguir a través el artilugio de la mentira.

Leo

A los nacidos bajo este signo les encanta influir en los demás. Tiene mucha astucia, que recibe de su relación astral con el Sol. No duda en halagar porque sabe que es una buena forma de estimular el cerebro. Tiende a ser discreto para no pasar como un lambiscón. Es capaz de usar adjetivos que no siente hacia el otro, solo con la finalidad de lograr sus objetivos.

Virgo

Aprender los nombres es una cuestión que no le va bien a todo el mundo, pero sí a los del signo de virgo. Ellos tienen buena memoria, por lo que aprenden rápido las identificaciones de quienes captan su atención. Indudablemente sacan ventaja de esto. Es sabido, que cuando alguien te llama por tu nombre, te hace sentir más cercano y tomado en cuenta, incluso, para muchos es un cumplido. El juego verbal es lo suyo.

Géminis

Su atractivo es su principal gancho para cautivar, pero también para atrapar a la persona y envolverlas en sus mentiras verdaderas. Es muy difícil atraparlos en una falacia, porque son calculadores y piensan en cada detalle antes de decir algo falso. Les encanta hacerse las víctimas y son capaces de voltear la tortilla solo para hacer sentir culpable al otro, cuando ellos son los verdaderos victimarios. Saben muy bien el arte de engañar

Escorpio

A los escorpianos, por lo general, les encanta la manipulación psicológica. Tienden a usar la analogía de la de la “rana hervida”: poco a poco le van subiendo la intensidad a la llama para que nunca se percate de lo que ocurre y termina muriendo. Cuando un escorpiano se lo propone, paso a paso y sin apuros va escalando en sus mentiras para luego dar la estocada final de la que ya su “víctima” no pueda salir. La manipulación es una de sus mejores armas.