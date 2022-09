Los 4 signos del zodiaco chino que tendrán un mes complicado

Las relaciones interpersonales, el ingreso de dinero a la familia, el exceso de trabajo y otros aspectos negativos tocarán al mono, tigre, perro y serpiente del horóscopo chino durante septiembre. Será un mes para reflexionar y mejorar para no darle cabida a la negatividad en sus vidas.

Tigre

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Septiembre parece que no tendrá mucho brillo para los nacidos en bajo este signo. Las excesivas horas que ha pasado trabajando le pasarán factura si no toma las medidas necesarias para dosificar la carga laboral y que el estrés disminuya. Los tigres se caracterizan por ser prudentes, y deberán usar esta cualidad para que el mes no empeore. Cuida tu salud, de nada vale resaltar en materia laboral o quedar bien si el bienestar está de último en las prioridades.

Serpiente

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Estos días prometen ser intensos en materia del amor. Para los que están solteros, el amor ni se asoma en la esquina. Cupido está ocupado. Así que debes aprovechar este tiempo de soledad para seguirte conociendo más, identificar los errores del pasado y las potencialidades. Busca a los amigos, pasar tiempo con ellos le puede abrir la puerta a la pasión. Para los que tienen pareja, la comunicación se ve afectada por las suposiciones harán mella. ¡Cuidado!, pregunta, aunque parezca absurdo, esto te evitará problemas en la relación.

Perro

(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Como el agua que corre, así saldrá el dinero de tu vida en este mes. Los gastos se incrementarán y deberás tomar medidas para que no se convierta en una bola de nieve. Reduce los egresos y adquiere lo esencial para que puedas ahorrar, porque se vienen tiempos difíciles. Si tienes un negocio, revisa bien dónde está la fuga de dinero. No descartes ninguna hipótesis, y esto incluye a tus empelados y proveedores. Una vez que identifiques, toma medidas y recorta los presupuestos. No es recomendable que te endeudes, sin antes tomar medidas económicas drásticas dentro del local.

Mono

(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Tu simpatía puede traerte problemas con otros que lo malinterpretarán. Crearán que tus pretensiones son otras, así que desde ya coloca límites en ti. Revisa bien con quien te mostrará tal y como eres. Además, debes de dominar tu ego, que te está jugando una mala pasada. Quedarás aislado, sentirás el rechazo social y esto a nadie le gusta. A esto se le suma que cuando tu egocentrismo habla, tiendes a lastimar. Así que en septiembre, trata de modificar estos aspectos para que no te causen más inconvenientes.