El tarot gitano te revela cómo te irá en la segunda semana de septiembre

Esta segunda semana de septiembre será crucial para la salud, la bonanza, los proyectos. Es importante que se tomen previsiones, así como se aprovechen las oportunidades que llegarán para mejorar la vida. Algunos signos del zodiaco tendrán buena racha y estarán iluminados.

Aries

Carta: La Casa

Esta segunda semana de septiembre no habrá cambios que te causen desequilibrios a nivel emocional. Esos pensamientos que te atormentaban a inicios de mes se comienzan a disipar tras la llegada de una mujer que te brindará seguridad y estabilidad con sus palabras. Aprovecha estos días para disfrutar un tiempo contigo y revisar cuáles son las metas que deseas plantearle a corto tiempo.

Tauro

Carta: El juicio

Llegó el momento de evaluar todas las aristas y ver cuál es que más te conviene. No te centres en las emociones de los demás. Piensa en ti y tus necesidades, como puedes beneficiarte sin dañar a otros o que los daños colaterales no resulten tan desastrosos. En materia de dinero, debes ser precavido para que no se te diluya en cosas insignificantes.

Géminis

Carta La esperanza

Buenas nuevas llegarán a tu vida. Un nuevo ser vendrá a traerte felicidad y paz, aunque tú no lo creas. Te ayudará a sacar todo el potencial que tienes escondido. La fertilidad está en su máxima potencia para estas fechas; así que, si quieres agrandar o tener una familia, este es el momento perfecto.

Cáncer

Carta: La persona falsa

Cuida tus bienes porque están al asecho de tus cosas. La envidia está a la vuelta de la esquina. Aunque creas que no tengas nada bueno que otra persona pueda desear, pues estás errado. Tienes algo que la otra persona no puede poseer, por eso tratará de desestabilizarte al tomar algo que quieres o cuidas con celo. Jamás subestimes el poder de la envidia, hace que las personas realicen actos menos esperados.

Leo

Carta: Gran fortuna

La abundancia de oportunidades lloverá sobre ti y las personas más cercanas. Las bendiciones que tanto das se te devolverán y las vibras positivas estarán por toda tu casa o negocio. Será un adiós a la mala racha que viviste en estos últimos meses, pero debes ser agradecido para que su efecto perdure. Ahorra.

Virgo

Carta: La persona principal masculina

Anda a chequear tu salud porque esto que estás sintiendo puede empeorar. No te conformes con solo una opinión, lo mejor será que otras personas te evalúen para indicar qué es lo que realmente tienes. Pero tranquilo, que no será para morir. Te refugiarás en las sabias palabras de un hombre importante para ti.

Libra

Carta: La Muerte

No es momento para que hagas negocios o contratos. Este ciclo que termina será traumático y deber dinero hará que todo vaya de mal en peor. Pídele a alguien que te ayude para darle un giro a tus finanzas y así lograrás que la bonanza vuelva sin peligro a tu vida.

Escorpio

Carta: La buena mujer

No desmayes, una mujer alta y delgada está por llegar para darte un sabio consejo que te servirá y aplicarás para el resto de vida. Llegará en el justo momento. Estas atravesando por una difícil situación, pero todo pasará. Esta semana promete cosas buenas para tu vida.

Sagitario

La carta: Agradable

Estás en un momento que irradias luz y por consecuencia atraes muchas energías positivas. Trasmítelas a quienes más la necesitan, ya sea con un consejo, apoyo o simplemente estar presente en el momento adecuado. Todo esto se multiplicará y serán transformado en bendiciones.

Capricornio

Carta: La muerte

Es momento de cerrar el ciclo. Ya no des más vueltas a ese problema que te aqueja. Para esta semana, las soluciones van apareciendo poco a poco y estarán delante de ti. Debes estar atento. Otra etapa comenzará y será necesario que dejes todo en su en regla. No te endeudes, no es conveniente para este inicio.

Acuario:

Carta: El robo

Tu apatía por el empleo te está causando serios problemas, tanto dentro como fuera de tu puesto de trabajo. Si no moderas esas energías negativas, si no buscas lo positivo que te proporciona su espacio laboral, pues lo perderás y todo empezará a caer como una fila de dominós.

Piscis:

Carta: La Sala de estar

Eso que mantienes reservado porque deseas que se cumpla a la brevedad, pues está a punto de hacerse realidad. Sigue siendo discreto, pues alguien muy cercano a ti quiere información solo por placer. Su negatividad te arruinarás los planes si llegase a saberse. En estos días, trata de proyectarte y ver qué tanto más puedes crecer.