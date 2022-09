“Luna de cosecha” traerá caos a 4 signos del zodiaco y así puedes evitarlo

A solos 12 días del equinoccio de otoño en el hemisferio norte, la Luna se convirtió en protagonista, nuevamente, con su espectacular brillo en un hecho que es conocido como La Luna de la cosecha, y que trae abundancia. Hasta las 7:45 am de este domingo, son casi 10 horas de este impresionante resplandor, que este año, por cuestiones del calendario, se adelantó dos semanas y ejerció una influencia negativa sobre Géminis, Leo, Acuario y Escorpio.

Desde los tiempos ancestrales se tiene conocimiento que nuestro satélite afecta a las mareas; pero también se cree que guarda relación con las cosechas y el comportamiento de los animales o, incluso, las emociones humanas.

Géminis

Este adelanto se verá reflejado en la conducta de los geminianos. Durante este domingo, incluso por algunos días más, te sentirás un poco deprimido, con ansiedad, situación que no te dejará pensar con claridad ante las circunstancias que se van a presentar y que ameritarán de tu completa lucidez para no cometer errores, de los que más tarde te puedas arrepentir.

Depresión y caos en el hogar Pixabay

Para los que están en pareja, se avecinan conflictos, pero serán pasajeros y no resultarán dañinos para tu relación, si realmente no dejas de lado esa actitud de querer tener siempre la razón. Viste o lleva cinta rosada para canalizar las energías.

Leo

Alguien quiere aprovecharse de tus conocimientos para ganar más terreno y luego lanzarte al fuego. Debes mantenerte atento sobre a quién le brindas tu confianza. Sé suspicaz, recuerda que el sabio calla. Guarda lo mejor para ti y úsalo cuando llegue el momento.

Las ideas te distinguen de los demás Pixabay

Esa oportunidad que tanto estabas esperando se tardará un poco más de lo que tenías pensado, así que deberás tener paciencia. El cosmos no te ha dejado solo, sigue en pie esa posibilidad, solo que no será a tu tiempo, sino cuando todas las energías confluyan.

Para lograr la armonía, tómate un vaso de agua tibia en ayunas por tres días, mientras que al mismo tiempo visualizas lo que realmente quieres.

Acuario

La luna llena estuvo hermosa, pero ese brillo sola causará sombras en ti. No es el mejor momento para pedir préstamos, endeudarte. Te costará salir de ellas, ya que las vibras negativas están posada sobre ti en estos días. Si no tienes alternativas, lee bien los contratos, las letras pequeñas porque allí está la trampa en la que no debes caer.

En tu salud, presentarás malestares a nivel de la garganta, oídos y cabeza. Esto te retrasará en tus en responsabilidades o influirán negativamente ellas. Así que trata llevar un orden por si tienes que delegar tus funciones a otras personas, pues al final tú eres el responsable completo de esto.

El cambio de estación afecta al cuerpo Pixabay

En la entrada de tu hogar, coloca un pequeño espejo para que todas las malas vibras reboten y no ingresen, dándote así margen para que limpies tu casa con incienso y sahumerio.

Escorpio

La influencia de nuestro satélite te puede hacer ver cosas donde no las hay, y esto desequilibrará tu relación de pareja, mermará la comunicación para darle paso a las suposiciones, que si no le pones un alto terminarás solo. Es cierto que la intuición pocas veces falla, pero esta vez es la excepción. Escucha a tu pareja, no te quedes con lo que está en tu cabeza.

Los miedos dañan las relaciones amorosas Pixabay

Trata de fomentar espacios para ambos. En el trabajo las cosas no salen como esperabas, el querer abarcar tantas responsabilidades al mismo tiempo terminarán por dejarte agotado y sin cumplir la meta que te trazaste y, además, puedes perjudicar a otros.

Haz un lazo rojo con una cinta gruesa y llévala dentro de tu cartera. esto permitirá que todo lo negativo sea repelido y no tenga cabida en tu relación.