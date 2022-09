Los 3 signos del zodiaco que tendrán la mejor tercera semana de septiembre

Serán siete días de buena racha. En el universo, Júpiter se alineará con la Luna este sábado 10 de septiembre, hecho astronómico que podrás verlo a simple vista, pese a que solo se apreciará como si fuera una estrella. ¿Cómo lo identificarás? pues tendrá un brillo más intenso y constante. Esto momento del cosmos tendrá gran influencia en algunos signos zodiacales.

El gigante del sistema solar estará en conjunción con nuestro satélite en dirección a la constelación de Piscis, lo que traerá buenas nuevas para los nacidos bajo este signo, así como a los de Cáncer y Sagitario, que deben aprovechar y hacer uso de las energías que regala es cosmos.

Además que la Luna llena también llegará a su máximo esplendor este mismo fin de semana, por lo que todo se une para brindarte muchas vibras y luz.

Piscis

Júpiter es el planeta responsable de la suerte, fortuna y expansión; y traerá buenas nuevas a los piscianos. Es la hora para pedir el aumento de sueldo que tanto has querido, pero no te atreves o no consigues una respuesta positiva. Si estás en el mundo de los negocios, las ventas despegarán, cerrarás contratos y los niveles de ingreso de dinero aumentarán vertiginosamente.

Júpiter se alinea con la Luna y atrae bonanza Pixabay

No dejes pasar la oportunidad e invierte esa bonanza que estará ingresando. ¿Estás desempleado? Pues las probabilidades de que encontrar el trabajo florecen. Quizá no sea a lo que estás acostumbrado, sin embargo, destacarás y descubrirás que tenías potenciales ocultos. En una olla con agua caliente, coloca algunas cáscaras de mandarina, y antes de dormir, báñate con esa agua.

Cáncer

Se acerca el otoño y las malas energías se dispersarán poco a poco. El miércoles recibirás excelentes noticias de ese ser querido que está lejos de ti, su felicidad será la tuya. Disfruta de esos minutos de alegría y aprovecha para propagarlos en el resto de la semana.

Reúnete con amigos, colegas o familiares, una lluvia de buenas ideas saldrá de ese encuentro y creerás más ti. Lleva contigo siete monedas de menor valor y mételas en un pequeño saquito rojo.

Reunión de amigos Pixabay

Sagitario

La paz y tranquilidad llegan a tu hogar, a tu vida. En definitiva, hasta el domingo 18 las buenas vibras estarán por todo el ambiente. En la casa los problemas serán resueltos sin muchos contratiempos, la armonía volverá.

Coloca flores o plantas para que las energías positivas perduren. En la salud, te sentirás pleno y con vitalidad, que será vital para que inicies ese capitulo fitness de tu vida al que tanto has aplazado. Viste colores neutros, como el blanco o beige.

Piscis, Cáncer y Satigario, recuerda que debes mantener una actitud positiva para que el cielo siga proveyéndote de todo lo que necesitas.