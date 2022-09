Provincia de Imbabura, tierra de mujeres emprendedoras

Si has viajado a la provincia de Imbabura, de seguro has de haber escuchado que la llaman la “provincia de los lagos”. Esta característica se le da debido a la gran cantidad de depósitos naturales de agua que la conforman, entre los que destacan Cuicocha, San Pablo, Yaguarcocha y mucho más.

Sin embargo, no todo son lagos. La provincia de Imbabura posee una serie de maravillas que encantan a los turistas que la visitan . Textiles, artesanías, gastronomía y varios atractivos turísticos vuelven especial al primer Geoparque Mundial del Ecuador.

Esta distinción, que permite su reconocimiento a nivel mundial, ha sido ganada a pulso, con el trabajo diario de la Prefectura que busca seguir dando a conocer este paraíso natural a nivel mundial. Así lo resalta Carlos Merizalde, director de Cooperación Internacional y coordinador del Proyecto Geoparque Imbabura, quien comenta que fue en 2015 cuando la Prefectura tomó la decisión de caminar hacia el desarrollo sostenible , con ello, se emprendieron una serie de acciones que buscaron ir más allá y conformar un equipo técnico especializado para tener conocimiento de todo lo que la “provincia azul” ofrece.

Este geoparque tiene un componente principal que es el más importante: la educación. Con ello se enseña a los propios a que tengan conocimiento y desde allí poder dar la apertura al país. Así, Imbabura es el primer geoparque mundial del Ecuador, y uno de los pocos de Sudamérica.

No obstante, siempre debemos recordar que detrás de todo ello siempre existen personas que hacen todo lo necesario para sacar adelante su provincia. Sus historias de trabajo y sacrificio son las que siguen manteniendo las costumbres y tradiciones de su pueblo.

Tal es el caso de Magaly Masa Rivadeneira, quien lleva 26 años dedicándose a la policromía en el mágico pueblo de San Antonio de Ibarra. Ella se encarga de darle vida a las diferentes esculturas que se crean en el taller de arte religioso “Casa de Arte”. Allí labora desde hace varios años junto a su esposo Hernán García, hijo de uno de los más grandes escultores que ha tenido la localidad.

En este punto, Magaly cree que es importante que se tome en cuenta a la mujer dentro del ámbito artístico, sobre todo de esta categoría que durante mucho tiempo ha tenido como personaje predominante al hombre. “Desde esta generación hemos sido incluidas las mujeres en el arte, porque por lo general las generaciones anteriores el hombre se dedicaba tanto a la talla como policromada”.

Magaly estudió en el colegio Daniel Reyes y luego fue a Quito a prepararse en Bellas Artes; más tarde se casó con su esposo. A partir de ello se integró al trabajo en el taller en el que ahora ya lleva casi tres décadas. Ella ha visto cómo esta labor se ha transformado y con el tiempo más mujeres la han ejercido, sin embargo cree que las futuras generaciones ya no sientan interés por seguir con el legado.

“Aspiramos a que no seamos la última generación. Estamos luchando para que las nuevas generaciones nos ayuden, porque el arte, la artesanía está relegada, entonces los chicos ya no tienen interés. Las redes sociales nos han perjudicado muchísimo y ya no hay mucho interés en esto que es una tradición tan hermosa de nuestro pueblo. Quizás creando una escuela podamos incentivar a la juventud a despertar ese “bichito” del aprendizaje”.

— Magaly Masa, artista de policromía en San Antonio de Ibarra.