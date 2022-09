Niño conmovió en TikTok al visitar la tumba de su madre y acostarse a su lado (también le enseñó su tarea)

Las tristes imágenes de un niño apesadumbrado que visita por su cuenta la supuesta tumba de su madre han estado conmoviendo por completo a los usuarios de TikTok durante las últimas semanas.

El video viral, aparentemente captado por cámaras de seguridad en el cementerio, fue publicado en mayo pasado por la cuenta @flamss_1 y acumula más de 2 millones de likes hasta la fecha.

No obstante, resurgió las últimas semanas tras ser redifundido por varios internautas en la plataforma y no solo se ha viralizado nuevamente, sino que además está rompiendo corazones otra vez.

La grabación comentada muestra a un menor de unos 10 años de edad aproximadamente visitando una tumba en el sacrosanto lugar con el nombre Bertha María Delgado grabado.

Durante la visita, el pequeño deja un sencillo ramo de flores en el sepulcro; también se arrodilla presuntamente a llorar y, por último, se acuesta al lado de los restos de la difunta a dormir por un breve momento.

En las imágenes no hay nada que especifique de quien se trata esta persona, pero los usuarios que publicaron el video aseguraron que se trataba de la mamá del menor enterrada en un panteón supuestamente de México.

Asimismo, @flamss_1 agregó las etiquetas “triste” y “día de las madres”, lo cual parece indicar que los tristísimos hechos habrían ocurrido durante la celebración del Día de las Madres el pasado 10 de mayo.

En YouTube, el canal Integrity Band publicó en junio una versión del mismo clip de casi seis minutos. En esta se puede apreciar todo lo que hace el menor desde su llegada al cementerio.

Al comienzo, el infante parece extraviado, como si no supiera exactamente donde está ubicada la lápida. Comienza a revisar varias tumbas hasta que finalmente encuentra la de Bertha María.

Una vez enfrente de este sepulcro, puso sus flores junto al nombre de la fallecida en julio de 2005. Luego sacó lo que parecían sus tareas y comenzó a hojearlas para mostrarle lo que había logrado.

Uno los instantes más tristes fue cuando el niño se hincó y comenzó a acariciar las letras de la tumba para luego orar o sollozar. Después miró fijamente la lápida mientras las personas pasaban a su lado y lo ignoraban.

Por último, como mencionamos, se acostó en el suelo con su mochila como almohada hasta que un visitante se percató de la emotiva escena, lo despertó gentilmente y le pidió que se marchara a casa.

El niño abrazó la tumba una última vez antes de partir y el hombre lo acompañó aparentemente hasta la salida del panteón.

Como era de esperarse, el video tocó las fibras más sensibles de los usuarios, quienes expresaron la profunda tristeza que les produjo las imágenes y celebraron la buena acción del hombre que lo incitó a irse.

“Me partió el corazón ver al niño visitar la tumba de su mami con tanto sufrimiento”, “Este video tan lleno de amor y humildad me hizo llorar. No hay dolor más grande en esta vida que perder a tu madre”, “Que tristeza ver al niño solito llorando por su madrecita” y “La persona que se acercó al niño realmente tiene un buen corazón. ¡Más personas como él, por favor!” son algunos comentarios en YouTube.