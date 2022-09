3 signos del zodiaco que encontrarán el amor en septiembre

Hay quienes aman estar solos y otros que viven su vida buscando el amor, pues para este mes, Cupido seguirá haciendo su maravilloso trabajo, y en esta oportunidad serán los nacidos bajos los signos de Leo, Sagitario y Acuario los que tendrán su media naranja antes del 30 de septiembre.

Leo: ¡Adiós a la soledad!

Atrás quedó el sufrimiento por ese amor que no terminabas de soltar. El universo conspira a tu favor y te volverá a dar esa oportunidad que tanto has anhelado. Conoces a la persona perfecta a quien le presentarás tu mundo y te aceptará con todas tus virtudes y defectos. Ese ser que te valorará a ti, a tu familia y tu entorno. Está tan cerca de ti, que el dolor producido por esa ruptura no ha dejado ver con claridad lo que tanto necesitas y tienes a la mano.

Sagitario: Amor con libertad

Tu positividad innata te llevará por los caminos gloriosos del amor. Vivirás hermosos instantes porque esta persona amará tu libertad y la independencia que tanto te caracteriza. Aprovecha y no le des cabida a los miedos o los perjuicios, quiere con pasión. Sin embargo, no te excedas en los límites de tu autonomía porque esto puede jugarte una mala pasada.

Si estás en pareja, ese amor que creías que estaba perdido, sigue allí. No lo mates. Date la oportunidad de ver más allá de los errores y aviva la llama de la relación. No dejes que la rutina siga ganando terreno en tu vida. Atrévete buscar nuevas formas para conectarse y mejorar la comunicación que se ha visto un poco afectada en las últimas semanas.

Acuario: La pasión sin freno

Para los acuarianos, septiembre será un mes prometedor. Eres intelectual y sapiosexual, pero no un santurrón, por lo que en estos días tendrás aventuras intensas con esa persona que tanto piensas, pese a que te consideres circunspecto en la intimidad. En este mes acabarás con la castidad. No olvides que debes cuidarte para no dañar esta relación que está a punto de comenzar por todo lo alto.