¿Y la quinceañera? Chambelán sorprendió con sus pasos de baile en una fiesta y se robó los aplausos

La quinceañera suele ser la que se roba las miradas en su fiesta, sin embargo, recientemente hubo una peculiar excepción que se volvió viral en TikTok.

El protagonista de este evento fue nada más y nada menos que un chambelán que formaba parte de su equipo de baile para sorprender a los invitados, pero por su movimiento de caderas, no pudo pasar desapercibido.

En las fiestas de quinceañeras se acostumbra a hacer bailes sorpresas. En esta oportunidad, uno de sus caballeros o 'chambelanes' fue el protagonista. (Christopher Prentiss Michel)

Según Reporte Indigo, este suceso que ha generado muchas opiniones divididas en las redes sociales ocurrió en Guanajuato en medio de una fiesta de 15 años.

La joven, de la que se desconoce la identidad, escogió la canción “Tití me preguntó” de Bad Bunny para su baile, sin esperar que fuese su chambelán el que la opacara totalmente.

Esto debido a la manera en la que bailaba, disfrutando notablemente su momento estelar en el escenario, siguiendo a la perfección los pasos de la coreografía y haciendo movimientos muy marcados que hicieron que muchos reconocieran su gran talento.

No obstante, muchos no vieron con buenos ojos que esto sucediera, puesto que la quinceañera era la que debía sobresalir. “No me parece justo para la muchacha”, “Alguien dígale al de verde que la quinceañera es la de en medio”, “qué irrespeto”, opinaron.

Por otra parte, ciertos internautas le pidieron que no les prestara atención y que siguiera haciendo su trabajo con mucha pasión. “No es su culpa por sobresalir”, “Ojalá pudiera bailar así”, “me encantó que él le haya puesto sabor”, “él es el único que se mueve”, dijeron otros.

Del joven se sabe que se llama Rubén González y se dedica de forma profesional al baile. Tiene un estudio de danza en Guanajuato, llamado Shulos Dance Academy y esta reciente popularidad le ha abierto nuevas oportunidades.