“Los pobres son los más clasistas”: la tiktoker que causó conmoción y se llenó de críticas

TikTok es una fuente inagotable de polémicas, como la que se suscitó recientemente cuando una joven aseveró que las personas “pobres” son más clasistas que los “ricos”.

La mujer identificada como Claudia Millán es la sensación dentro de la plataforma, pues muchos no pueden creer o apoyar su punto de vista, desencadenando un extenso debate en la sección de comentarios.

De hecho, en esta controversia también participó la influencer colombiana, Luisa Fernanda W, que a través de sus redes sociales expuso su punto de vista para enviar un mensaje a favor del cese de cualquier tipo de discriminación.

“Todo el mundo tiene en la mente que los más clasistas son los que tienen dinero, pero veamos qué significa qué es ser clasista: prejuicio y discriminación basados en la pertenencia o no a determinadas clases sociales”, aseveró la joven que se define como una empresaria mexicana.

“Por ejemplo, un pobre ve a un rico en un Ferrari y dice ‘es un narco’, o si ves una joven guapa de vacaciones, la gente dice ‘tiene un sugar’. Todos estos ejemplos son actos de discriminación y menosprecio, solo porque son ricos”, agregó.

“¿Cuántas veces has mirado tú a un rico que critica o menosprecia a un pobre? Hoy en día es super fácil criticar a un rico, porque la gente que los critica o los menosprecia no tiene las agalla de hacer lo que los ricos han hecho ”, finalizó la creadora de contenido.

La pieza audiovisual ya alcanza más de 1.2 millones de reproducciones, 157 mil ‘me gusta’ y casi 10 mil comentarios llenos de críticas hacia su punto de vista.

“Solo con decirles pobres ya estás siendo clasista tú”, “Tu fuente no puede ser Wikipedia”, “La inteligencia te persigue pero eres más rápida”, “Claro, como si los pobres recibieran la misma clase de oportunidades”, “Estás hablando desde una burbuja”, “Esto parece ‘Los ricos también lloran’”, fueron parte de las opiniones.

“Para mí clasificar a una persona como “pobre” ya me parece horrible, siento que es un calificativo muy feo y cero empático. También pienso que esto es muy relativo, he conocido personas con mucho dinero extremadamente clasistas, pero al tiempo también he conocido personas con bajos recursos súper clasistas también, en resumidas, he conocido ricos humildes y pobres engreídos, entonces a mi manera de ver esto depende de cada persona, este tipo de cosas para mí se ven tanto en “ricos” como “pobres”. En lo personal me parece muy triste cualquier tipo de discriminación, discriminar es una de las cosas más bajas que puede hacer un ser humano”,

— Luisa Fernanda W sobre la polémica.