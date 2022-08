Con un golpe de suerte, estos 5 signos del zodiaco que terminarán el mes de agosto

Géminis

Necesitas sí o sí un descanso para que tu energía se vuelva alinear. Eso sí, has trabajado tanto en tus proyectos que en este cierre de mes tendrás una agradable sorpresa.

No viene de a gratis, te has esforzado por ella. Aún así, los astros se van a alinear para que puedas conseguir todo aquello por lo que has luchado.

El cierre de agosto te dará grandes oportunidades. ¡Aprovéchalas!

Número de la suerte: 7

Virgo

Estos meses están regidos por la energía de Virgo, por supuesto, estás tú entre los afortunados. El 31 de agosto es un día perfecto para que pongas en orden tus metas.

Gracias a la energía de los astros podrás encontrar la paz que te hace falta para comenzar a planear.

El talento ya lo tienes dentro de ti, solamente te hace falta ejecutarlo de forma ordenada y con una mayor estrategia.

Número de la suerte: 11

Libra

Recuerda que no estás solo ni sola. Apóyate de tus amigos y todas las puertas que crees cerradas comenzarán a abrirse para ti.

Estás tan acostumbrada a hacer las cosas sola que se te olvida pedir ayuda. Adicionalmente, no recuerdas que los caminos acompañados son donde se encuentra la fortuna.

El 31 de agosto es un día perfecto para que hagas las llamadas a las personas que amas y tal vez has olvidado o dado por sentado.

Habla con ellos, los astros te darán la fuerza y la fortuna que te hace falta.

Número de la suerte: 2

Sagitario

Nuevos proyectos están por cumplirse y las aventuras llegarán a tu vida. El cierre de agosto es perfecto para que comiences a ajustar los detalles que faltan.

Que el miedo no te invada, agosto y su último día te llenará de la energía que puede estar haciéndote falta.

Eso sí, el mes lo comenzarás con la mayor de las fuerzas y podrás saltar a este nuevo camino con toda la actitud. ¡Lo mereces, no lo olvides!

Número de la suerte: 10

Capricornio

Tus energías han estado muy bajas, por eso, mañana más que otro día tómate un momento para ti.

Es tiempo que puedas reflexionar, tanto de lo bueno como de lo malo que encuentras y quieres cambiar.

Si lo has estado posponiendo, no lo hagas más. Los últimos de mes para los signos tierra son las mejores situaciones para recargar fuerzas.

Solamente por mañana, inténtalo hacer sola. Un día su amores, amistades o familia no te va a dañar. ¡Todo lo contrario!

Número de la suerte: 8

Piscis

Una vez más vas a ver brillar aquello que creías estaba dominado por la oscuridad. Es momento de soltar aquello que te lastima, por mucho que lo ames.

En varias ocasiones la forma de sentir paz es cerrarle las puertas a quienes tanto te han lastimado.

Los cierres son perfectos para ti, tanto los del mes como los de la vida. Por ello te pueden costar tanto trabajo, al final, eres quien termina los signos del zodiaco.

Eres el más viejo de todos y puede afectarte debido a que todo quieres cargar en tus hombres. Libérate, no puedes con todo, deja ir el equipaje que ha dejado de sumarte.

Número de la suerte: 5