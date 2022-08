Joven oaxaqueña triunfa como modelo: ha colaborado con marcas como Prada y Louis Vuitton

A sus 18 años edad, la oaxaqueña Karen Vega ha logrado materializar con éxito su sueño de convertirse en modelo y se encuentra imparable cosechando triunfos en el mundo de la moda.

Ahora, así como Yalitza Aparicio lo fue para ella, espera ser esa señal para que otras jóvenes de su estado y todo México sepan que se pueden demoler los estigmas y alcanzar sus anhelos.

La historia de Karen Vega, la oaxaqueña que triunfa en el modelaje

Karen Vega descubrió que quería ser modelo a sus 14 años mientras apoyaba a la esposa de su abuelo, una costurera, midiéndose la ropa que esta confeccionaba para una marca local.

A partir de esa experiencia, nació su interés por el mundo de la moda. Comenzó a indagar al respecto, a leer revistas y a cultivar en su interior esa idea de ser una modelo profesional.

La oportunidad de comenzar a materializar ese anhelo dentro de su corazón llegó a su vida un par de años después mientras se dedicaba completamente a sus estudios y a jugar básquetbol.

En aquella época, el diseñador Pompi García y el fotógrafo Enrique Leyva estaban trabajando en un proyecto llamado Realismo Mágico y la eligieron como modelo.

“Ellos tenían la idea de mostrar más piel morena y nativa en sus proyectos, y les pareció que yo podría ayudarlos a complementar las imágenes que tenían pensadas. Me sentí muy emocionada porque siempre me han gustado las fotos (…)”, dijo en una entrevista a Vogue.

El trabajo marcó sus inicios dentro de la industria y le reafirmó que realmente se quería dedicar al modelaje. Más tarde, García y Leyva abrieron la agencia de modelos Talento Espina.

Vega fue de las primeras en unirse a la agencia. Gracias a su apoyo y la exposición que había ganado con su primera sesión de fotos, la joven recibió su primera invitación para modelar en pasarelas.

La marca mexicana Barragán fue la encargada de darle esta oportunidad en la presentación de su colección en el desfile otoño-invierno 2020 en la Ciudad de México.

“Esa experiencia ha sido otro hecho muy importante para mí, ya que cuando llegué pude ver de frente lo que llaman ‘mundo de la moda’, todo el gran equipo que se necesita para crear un show, todo el trabajo que hace cada persona que se involucra, las pruebas, los ensayos, los modelos, todo me entusiasmó muchísimo y disfruté cada segundo”, afirmó al medio.

“Algo que fue muy importante, es que en este desfile existía un ambiente muy amigable y respetuoso, además, los modelos representaban una diversidad enorme y eso me ayudó a fortalecer la confianza y a no sentirme diferente. Agradezco que mi primera experiencia haya sido así porque me dio mucha energía para seguir y creer que mi sueño sí lo puedo lograr”, agregó.

Su meteórico comienzo en el mundo de la moda rápidamente comenzó a captar la atención de medios y Vega empezó a protagonizar las portadas de revistas como Grazia, Elle y la misma Vogue.

La primera oaxaqueña en la portada de la biblia de la moda

Cuando salió en la portada de la biblia de la moda, la publicación la presentó como la primera modelo nacida en Oaxaca de Juárez, México, en lograr esto en su historia.

Tras engalanar la página principal de este medio, Karen siguió imbatible colaborando con grandes firmas tales como Prada, Ferregamo, Louis Vuitton, Carolina Herrera, Burberry, entre otros.

Desde entonces, no ha parado de brillar en la feroz industria del modelaje posando para revistas y diferentes photoshoots, encabezando en campañas, entre otros logros más.

Karen Vega quiere ser para otras lo que Yalitza Aparicio fue para ella

Mientras cumple sus sueños y derriba paradigmas, Vega espera allanar el camino para que haya más oportunidades para esas jóvenes en el sur de México con mucho talento y aspiraciones que muchas veces son ignoradas porque su físico no encaja con el prototipo.

“Creo que por mucho tiempo se han puesto estándares muy altos para el modelaje en México y que muchas no contamos con la talla, con la altura, con el color de piel o con las exigencias que piden en un país donde no hay tanta gente con esas características, y eso es triste para las que vamos queriendo construir un camino”, manifestó.

“Me encantaría que cada vez existan más oportunidades y espacios donde podamos ver gente que nos represente, y que nos haga sentir dentro de los mundos que nos han mostrado que no pertenecemos”, compartió a la publicación en la que volvió a aparecer el año pasado.

Asimismo, en la misma conversación, la modelo manifestó que ver a Yalitza Aparicio en la portada de su revista fue una señal de que sus ilusiones eran posibles y ahora ella quiere ser eso para otras.

“Cuando vi a Yalitza en la portada de Vogue, también fue una señal y ahora sé que yo podría ser esa señal para más chicas si sigo trabajando duro y siendo agradecida”, concluyó.