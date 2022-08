Horóscopo de Los Ángeles: Cuál es el consejo para cada signo que te ayudará este jueves 25 de agosto

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino

Aries

Arcángel Barachiel

Luego de pasar unos días muy difíciles por complicaciones familiares, llega la armonía y la alegría al hogar. Hay que pasar la página y continuar la vida. Barachiel estará allí para bendecirlos.

Tauro

Arcángel Zadkiel

No puedes vivir eternamente con el rencor porque sólo te haces daño tu misma. Busca sanar tu corazón sacando todo ese sentimiento de tu vida. Zadquiel está allí para apoyarte.

Géminis

Arcángel Raziel

Celebra porque la vida te ha permitido tener salud, amor y trabajo. De los fracasos renaciste y ahora debes agradecer cada triunfo logrado. Raziel te ilumina con luz divina para seguir por el buen camino.

Cáncer

Arcángel Azrael

No le temas a lo desconocido. Tu has demostrado ser una persona valiente y con mucha fuerza de voluntad, así que sigue adelante y no te detengas. Azrael estará allí para protegerte de todo mal.

Leo

Arcángel Metatrón

Estás en momentos de muchos cambios que a veces producen rechazo. Pero debes estar tranquila porque son necesarios para avanzar y trascender. Metatrón todo lo puede y estará allí contigo.

Virgo

Arcángel Jofiel

Mejora tu vida, tu forma de ver las cosas, tu espacio, tus relaciones personales para que sane tu corazón de tantas heridas. Jofiel es el ángel que te guiará en el camino.

Libra

Arcángel Raguel

Estas pasando momentos muy difíciles y no ves la solución a los problemas. Sólo detente un momento a reflexionar y verás que las cosas empiezan a cambiar. Raguel te iluminará con su luz divina.

Escorpio

Arcángel Uriel

Te sientes débil y sin fuerzas porque has luchado tanto y no ves los resultados. Paciencia y mucha calma porque el tiempo te dará respuestas y verás que serán positivas. Uriel estará allí para devolverte la fe.

Sagitario

Arcángel Rafael

Si das amor, recibirás amor. Pero debes aprender a perdonar y a dejar atrás los rencores para poder seguir tu camino. La rabia y la ira por lo que estás pasando no te va a llevar a nada. Rafael estará a tu lado para sanar tu corazón.

Capricornio

El arcángel Miguel

Siempre te encontrarás con obstáculos que no te dejan avanzar, pero va a depender de tu fuerza de voluntad el que puedas superarlos. Miguel estará con su espada poderosa ayudando para que salgas de esa situación.

Acuario

Arcángel Gabriel

Ya es hora de acercarte a esa persona que necesita de tu ayuda espiritual. Tu eres un ser de luz y de energías muy positivas, así que dale tu mano para resolver juntos esa situación. Gabriel estará allí para ti.

Piscis

Arcángel Haniel

Tienes que ser fuerte para enfrentar todos los conflictos y resolver todo lo que ello significa. Haniel está allí para ayudarte a avanzar y a no temerle a nada.