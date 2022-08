Modelo indígena fue víctima de bullying y ahora triunfa con Gucci pasarelas

Llegó a las pasarelas más prestigiosas del mundo de la moda para romper estereotipos, así es la historia de Eduardo Domínguez Fonseca, un joven de raíces indígenas que triunfa como modelo de marcas de lujo.

Sin embargo, el camino no fue fácil para el joven, ya que fue víctima de bullying por su apariencia y facciones propias de quienes tienen raíces indígenas.

Domínguez tiene tan solo 18 años y ya ha trabajado con las marcas más prestigiosas del mundo de la moda de lujo como son Gucci y Louis Vuitton, por lo que su camino apenas comienza dentro de este carrera.

Cuando tenía solo 14 años fue captado por el fotógrafo Dorian Ulises López Macías, quien se encontraba desarrollando un proyecto llamada “La verdadera belleza mexicana” y tras una sesión de fotos nunca se detuvo.

Fue dentro de un evento de trap en el que su estilo llamó la atención del fotógrafo, quien lo invitó a la sesión fotográfica.

Este fue el primer paso para una carrera internacional, sin embargo antes de tener grandes triunfos, fue víctima de discriminación.

“El racismo duele, incomoda, finalmente me di cuenta de que la gente que discrimina no puede ver esa belleza que hay en ti. Pero no puedes tomarlos en serio, debes seguir y tener la esperanza de que un día puede cambiar su mentalidad”, dijo en una entrevista para ‘TecReview’.

De víctima de bullying a exitoso modelo indígena

Después de haber sido invitado por el fotógrafo, el joven consultó con su madre y una abogada para corroborar la veracidad de la propuesta, por lo que aceptó para luego tener unas increíbles fotografías.

Pero la historia apenas empezaba, las imágenes resultaron un éxito rotundo y fue cuando firmó un contrato con la agencia In The Park Management, encargada de impulsar su carrera como modelo.

Su primera pasarela fue cuando tenía solo 15 años en el Mercedes Benz Fashion Week.

En la actualidad, Eduardo Domínguez está enfocado en resaltar la belleza desde un punto de vista de diversidad y lo hace rompiendo estereotipos en una industria como es la moda.

Además, busca proponer un estilo de música con ideas que comparte a través de sus redes sociales.