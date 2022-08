Joven sorprendió a su mamá tras no verse por cinco años y su reacción estuvo lejos de la esperada

Una mujer que no veía a su mamá por cinco años, decidió darle una sorpresa y grabó todo el momento para TikTok, sin embargo, el momento no salió como esperaba y su madre, con quien se encontró en la puerta de la casa no tuvo la reacción tierna y emotiva que siempre imaginó.

María Carey aparece feliz de la vida caminando hacia la casa de la familia, cuando de pronto en la puerta se encuentra frente a frente con su madre que no puede más del impacto.

Se acerca rápidamente para darle un fuerte abrazo a su madre atónita frente a la situación, que segundos después se desmaya y cae al suelo.

Pero luego la misma tiktoker subió la parte dos del momento, en el que queda claro que la mujer se encuentra bien de salud y que reaccionó así por el impacto.

LEE MÁS: Intenso operativo para rescatar a pelícano dentro de un pozo: Estuvo más de 20 horas atrapado

Muchos de sus seguidores le escribieron que se dieron cuenta de que la mujer se iba a ir al suelo, porque se puso pálida; mientras que otros pensaron que la mamá de la joven estaba enojada.