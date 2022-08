4 signos del zodiaco que tendrán abundancia económica en lo que resta de semana

En los 15 días que lleva agosto hemos pasado por varios fenómenos astrológicos muy interesantes: la Superluna de Esturión conjugada con Sirius y Saturno, el día más afortunado 8/8 y las perseidas o lluvia de estrellas.

Cada signo ha recibido esas energías y se ha permitido trabajar el merecimiento, pedir al universo y recibir la luz divina que emanan estos fenómenos, tomando en cuenta que el próximo mes entramos en el temido por muchos Mercurio retrógrado.

Aun cuando estamos claros que el dinero no lo es todo en la vida, si ayuda a tener mejor calidad de vida y es por eso que no hay ser en el mundo que no busque de ese bienestar y prosperidad necesaria para cubrir los elementos básicos para subsistir, pero sobre todo para tener esa tranquilidad que te genera el respaldo monetario.

Según los expertos en astrología, las conjunciones en los planetas que pasan por estos signos les permitirá tener abundancia monetaria que deben aprovechar para ahorrar para un futuro: Tauro, Cáncer, Virgo y Escorpio.

Tauro

La naturaleza de los nativos de este signo siempre será ser cuidadosos y responsables con el dinero, pero este mes será particularmente de abundancia, pues les llegará un dinero extra para ahorrar o invertirlo en buenos negocios.

Cáncer

Su característica es ser muy ambicioso por lo que siempre están buscando un negocio aquí o allá para producir aun más. Pues será un mes para que encuentres y puedas ahorrar lo más que puedas para esos momentos donde el dinero no está a la vuelta de la esquina. Así que es necesario aprovechar y ahorrar.

Virgo

Siempre analítico, ordenado y obsesivo, esas tres cualidades son importantes en estos momentos para los negocios que estás haciendo, pues están prosperando muy bien y generando buenos dividendos para invertirlo y hacerlo crecer. Aprovecha de tomar un poco para guardar para otros planes a futuro.

Escorpio

Inteligentes y perseverantes, van a saber dónde actuar y cómo para lograr que las inversiones produzcan en abundancia. Esas ganancias, como buen nativo de este signo, las va a saber invertir y ahorrar para a futuro convertirlas en un bien inmueble que se revalorizará de la noche a la mañana, así que aprovecha.