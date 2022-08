Mujer da a luz a trillizos con dos años de diferencia entre cada uno

Un curioso caso se dio en Inglaterra luego de que una pareja le diera la bienvenida al tercer bebé en un conjunto de trillizos mediante FIV (fecundación in vitro), cuatro años después del nacimiento del primer hijo.

La pareja son Karen y James Marks de Taunton, Somerset, Inglaterra, y tuvieron su primer hijo, un niño llamado Cameron, hace cuatro años. Su hija Isabella nació dos años después, seguida, ahora, del último trillizo, llamada Gabriella.

Los niños son considerados trillizos ya que todos fueron concebidos el mismo día, a la misma hora y con el mismo lote de embriones mediante FIV.

Sin embargo, sus nacimientos se dan en momentos diferente puesto que después de que Cameron naciera en septiembre de 2018, la pareja decidió mantener congelados los embriones restantes para poder agregarlos a su familia más adelante.

“Se siente muy bien tener a nuestros tres hijos ahora, nos sentimos bastante afortunados”, comentó Karen. “Algunas personas se someten a la FIV y, por desgracia, ni siquiera logran tener un bebé, y nosotros logramos tener tres, así que nos sentimos muy afortunados”.

Según cifras de la Autoridad de Embriología y Fertilización Humana, alrededor de 390.000 bebés han nacido por FIV en el Reino Unido desde que comenzaron los registros en 1991.

Karen contó que ella y su esposo recurrieron a la FIV después de que trataron de concebir de forma natural durante un año, pero sin tener éxito: “No hay una razón específica. No ovulo de forma regular, así que eso es lo principal, pero aparte de eso, no hay razón, no tenemos ningún problema de salud”, explicó.

La pareja comparte su historia con la esperanza de servir de aliento para otras personas a probar la FIV si tienen dificultades para embarazarse, ya que, según Karen, “la infertilidad nunca te abandona. Los anuncios de embarazo [de otras personas] aún pueden ser dolorosos, sobre todo cuando alguien parece haber concebido con facilidad”.