La fiesta infantil más lujosa la tuvo una niña de 7 años en Filipinas: lució un vestido estilo quinceañera

No hay nada que un padre no haga para hacer sentir a su hijo el más especial el día de su cumpleaños. Y si no, que se lo pregunten a unos papás en Filipinas que botaron la casa por la ventana para celebrar la llegada de su hija a sus 7 años de edad.

A través de su perfil en Facebook, la empresa Nice Print Photography & Exige Weddings compartió una serie de fotos que tomaron de la espectacular fiesta llena de lujos, al estilo de unos XV años o una boda, por la séptima vuelta al sol de una niña llamada Katniss Ivanna.

La lujosa fiesta de una niña por su séptimo cumpleaños

La majestuosa celebración, como para una auténtica princesa, por el cumpleaños número 7 de la pequeña fue organizada por la empresa LIA Weddings. El evento se realizó en días recientes en un salón con escenario central decorado en tonalidades rosa pastel con algunas pizcas de crema.

Katniss Ivanna tuvo la fiesta más pomposa por su séptimo cumpleaños | Facebook: Nice Print Photography & Exige Weddings

La portentosa decoración incluyó un sinnúmero de arreglos florales, así como también candelabros de mesa, varios colgantes con cristales y detalles dorados. También contó con múltiples luces que iluminaron su paso sobre la pequeña tarima blanca en donde fue el centro de atención.

Para poder entrar al salón de fiesta, los invitados debían transitar un pasillo repleto de flores blancas y rosadas. Tanto en este como en los diferentes escenarios de la fiesta, la cumpleañera posó tanto sola como acompañada de sus orgullosos papás en un pomposo vestido rosa empolvado.

El elegante traje, elaborado por el diseñador Michael Leyva, presentaba detalles florales y una larga capa. Con el fin de completar su look de princesa de cuento, Katniss llevó una delicada tiara con cristales sobre su larga melena negra peinada con ondas.

Sus progenitores también se vistieron para impresionar en esta ocasión. Por un lado, su mamá llevó un sofisticado vestido blanco, también de Leyva, elaborado con encaje y pedrería; asimismo, tenía un profundo escote corazón con transparencias y mangas abullonadas.

Por otro lado, su papá lució un clásico esmoquin negro infalible para ser el más elegante en noches de gala. El patriarca acompañó a su esposa e hija hasta el centro de la pista, rodeada con flores, para posar los tres juntos como familia. Después, el padre y la pequeña bailaron un vals.

Por si fuera poco, la glamurosa celebración contuvo maravillosos espectáculos en vivo. Entre estos, un show infantil de los divertidos personajes de Trolls, con quienes Katniss se retrató para inmortalizar este momento en el marco de su mágica fiesta de ensueño.

En cada postal, la niña lució de lo más bonita y sonriente. Y es lógico porque sus padres no escatimaron en gastos para hacer de su séptimo cumpleaños un día memorable. Al final, el festejo de fantasía se acabó con la niña soplando las siete velitas de un fastuoso pastel de seis pisos.