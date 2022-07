Conoce tu carta del tarot para este domingo 31 de julio de 2022

Termina julio y viene un mes nuevo, un período en el que podemos comenzar desde cero y olvidar todo lo que venimos arrastrando en nuestro corazón, todo un renacer sentimental. Por eso, descubre qué es lo que tiene para decir la carta del tarot este domingo 31 de julio.

Carta del tarot para este domingo 31 de julio de 2022

Aries

Paje de Espadas

En períodos críticos, como el que vivimos en el presente, suceden tantas cosas, de variado orden y origen, que de pronto nos cuesta mucho entenderlas y menos asimilarlas. Mucho más complejo se hace si analizamos lo que pasa con esquemas antiguos de pensamientos, que tienden a ser estrechos y no nos permiten llegar a alguna conclusión.

Tauro

Diez de Espadas

Sentirnos abatidos en un momento dado, sobre todo en situaciones inéditas y repentinas, como las que en la actualidad vivimos, es muy común y abarca a la inmensa mayoría de las personas, de un modo u otro, se acentúa más el efecto cuando, como producto de lo que pasa, se pone en riesgo una forma de vida pasada, que con alguna vicisitud nos acomodaba más.

Géminis

El Juicio

Lo que comúnmente pasa cuando tienes que decidir algo importante es no saber elegir, a veces, la mejor opción. Situación que se puede dar en temas importantes o en temas banales. Esta dificultad se convierte en un freno que hace más lento cualquier detalle de vida.

Cáncer

Diez de Bastos

Asumir más y más carga de trabajo, sin tener conciencia que todo tiene su límite y que somos personas y no animalitos de carga, puede ser contraproducente a corto plazo, y como resultado de una situación normal y natural de colapso no advertida a tiempo, nos veamos en la obligación de abandonar todo esfuerzo y compromiso, lo que resultaría absolutamente opuesto al fin que se desea conseguir. No debemos olvidar que “el arte del descanso es una parte del arte de trabajar”.

Leo

El Colgado

Sacrificarse no es sinónimo de sufrir. Es sinónimo de que perseveramos y apostamos por lo que en verdad queremos. Lo que más queremos es, a veces, lo que más nos cuesta conseguir, y sin embargo, y a pesar de todo, hacemos el sacrifico mayor o menor y lo conseguimos.

Virgo

Seis de Espadas

Semana bastante más tranquila y menos demandante de esfuerzo que las pasadas. Igual tendrás actividad, no menor, pero las condiciones para ejecutarlas estarán, en gran medida, exentas de problemas emergentes que obstaculicen tu gestión haciéndola, obviamente, más efectiva, de tal modo que tu tiempo sea más productivo y conseguir lo que te hayas propuesto mucho menos agotador.

Libra

La Torre

Entre antes volvamos a construir lo que colapsó, en cualquier área de la vida, será mucho mejor. Los lamentos, los arrepentimientos, lo que pudo haber sido y no fue, puede permitirse, pero por un tiempo acotado y, por cierto, breve. Nada sacamos con “llorar sobre la leche derramada”. Un análisis objetivo, la búsqueda de los porqués, haciendo hincapié en lo verdadero, solo eso bastará. Luego, es hora de recomponernos, de rehacernos y construir con otros parámetros en que sea relevante considerar, en lo posible, toda amenaza emergente.

Escorpio

Siete de Oros

Todo lo que recibas en estos días, de naturaleza tangible o intangible, y que provoque en ti un sentimiento de gratitud, lo has merecido y lo has ganado legítimamente. Si has realizado tus actividades contemplando tus legítimos intereses, sin dañar a nadie, con mayor razón puedes sentirte satisfecha y, sin duda, podría ser una fórmula ideal que, de repetirla, no tendría por qué tener un resultado distinto. La mala suerte no existe, uno tiene lo que merece en esta vida.

Sagitario

El Mago

Lo que hagas durante estos días tendrá una característica ideal, especialmente cuando de sacar adelante una tarea se trate. La imaginación, que habitualmente te asiste, unida a un sentido práctico de las cosas, permitirán que todo camine de la mejor manera. A todo esto se sumarán nuevas herramientas y medios, que sabrás utilizar según los necesites. Aprovecha este impulso adicional para avanzar en todo aquello que creas imprescindible y ganar terreno en tu actividad.

Capricornio

Cinco de Espadas

Durante estos días podrás avanzar según lo requieras, en cualquier actividad que sea relevante para ti. Todo se dará según tus deseos y necesidades de sentido práctico. Esto resultará bien solamente con el despliegue de tus cualidades, medios, y conocimientos. Habrá, eso sí, un requisito que no podrás obviar y respecto del cual debes estar atenta. Se rigurosa en utilizar solo tus atributos y sin menoscabo de los intereses, bienes, y medios de otros. Que tu éxito sea producto solo de ti y de lo que ejecutes.

Acuario

Nueve de Oros

Semana bastante más amable y condescendiente con tus legítimos deseos de tranquilidad y bienestar. Los problemas y dificultades inherentes a todo ser humano te darán una tregua y se ausentarán de tu vida por el tiempo suficiente y necesario para que nada mayor enturbie tu paz. Aprovecha este tiempo menos complejo para un recambio de energías, pues la lucha continúa y los desafíos de todo orden te esperan y, como siempre ha sido, deberás situarte en la primera línea de combate.

Piscis

Dos de Espadas

Apela a tu instinto y a tu desarrollada intuición en cada situación en que tengas que elegir entre más de una opción, en cualquier tema importante para ti. Por esta vez tu juicio, tu análisis, las conclusiones que intentes sacar ante un evento trascendente, no serán lo suficientemente claras y pueden llevarte a errores. Tu sexto sentido te guiará por caminos seguros y claros, lejos de cualquier peligro.