Tarot del 29 de julio: vienen cambios en el ámbito sentimental para cada signo del zodiaco

Julio ya casi finaliza con muchos desafíos en materia amorosa. Así lo reflejan las cartas del Tarot este viernes 29 de julio de 2022. Algunos signos del zodiaco deberán dejar ya de una vez el mal humor con todas las personas que se les quieren acercar. Otros tendrán que dejar fluir toda su capacidad de seducción.

Lo que dicen las cartas del tarot a cada signo del zodiaco este 29 de julio de 2022

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: El Dinero, La joven rica, Sala de estar, El militar

Arranca ya casi un nuevo mes y tienes pendiente una situación sentimental que no has podido solucionar. No dejes cabos sueltos del año pasado, lo que no es para ti arráncalo de raíz para siempre. Acepta tu destino e inicia un nuevo recorrido en el camino.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: La persona falsa, La persona femenina, La sala de estar, La noticia triste

Cuidado con los secretos con tu pareja, acuérdate que todo se sabe en esta vida, nada es eterno. La sinceridad es uno de los pilares fundamentales en una relación. Es el momento para unirte a los demás. Aceptar las decisiones te traerá más paz espiritual.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: El trabajo, La casa, Sala de estar, El militar

Deja ya de una vez el mal humor con todas las personas que se te quieren acercar y pon el amor ante todo. Tendrás cambios inesperados en materia sentimental. Deberás mostrar tus fortalezas ante un venidero rompimiento.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: El matrimonio, El niño pequeño, El juicio, El hombre bueno y rico

Ya es momento para dejar fluir toda tu capacidad de seducción o al menos, para dejar seducirte activar las energías de la pasión. Libérate de las cadenas de la soledad y la amargura, una buena compañía te traerá tranquilidad en la vida.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: El niño pequeño, El juicio, El viaje, Penas y disgustos

No permitas que nadie te perturbe o te saque de tu centro de estabilidad emocional o relación amorosa. No temas, no tengas miedo en cada uno de los pasos que te propones para mejorar tu vida, no dejes pasar las oportunidades que Dios te presenta.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: El robo, Los tristes pensamientos, El trabajo, La casa

Tendrás las energías renovadas, con mucha fuerza. Aléjate de una vez por todas de esas personas que no contribuyen a tu crecimiento amoroso, personal, espiritual o financiero. Llama a esa persona que te llama la atención, no tengas miedo.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: La muerte, El océano, La gran fortuna, Un regalo

No pierdas la cordura ante un conflicto con tu pareja. El amor es un complemento muy necesario para ti para los tiempos difíciles, enfócate en cumplir tus metas sin cerrarte al amor. La sinceridad es vital para arreglar los malos entendidos y chismes.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: El juez, La enfermedad, El viaje, Penas y disgustos

Atravesarás por cambios drásticos y con posibilidades que te rompan el corazón, pero tranquila la vida sigue su curso y tú valentía que levantará de esta caída. Las parejas deberán recobrar la confianza y la comunicación con su estabilidad.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: Los pensamientos, Buen final en el amor, La prisión, La carta agradable

Debes armonizar tu vida emocional y sentimental de inmediato. Las relaciones fallaron en el pasado por la falta de confianza y los celos absurdos. Las personas con pareja deben considerar este puntos, celos enfermizos sobre atraen la soledad.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: El encuentro, El buen hombre, La buena mujer, El cambio

Sientes que estás muy cansada en el tema del amor. No le temas a las decepciones, lo bueno está por venir, solo ten más fe para atraer las energías de la pasión. Si tienes pareja estable evita las comparaciones con las personas del pasado.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: La gran fortuna, Un regalo, La prisión, La carta agradable

Atravesarás por un período de bajas económicas. Necesitas de la ayuda que conozcan de las finanzas en el hogar, de su máxima cooperación en el proyecto que quiere iniciar en el futuro. Deja de mostrarte a la defensiva, que eso aleja a las buenas amistades.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: La esperanza, Los honores, Dinero inesperado, El largo camino

Comienza una nueva comunicación con tu pareja, ya que hay problemas sin resolver por falta de comunicación y entendimiento. El silencio no ayuda en nada a una relación estable. Amores del pasado te traer recuerdos.