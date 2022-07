Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 25 al domingo 31 de julio de 2022

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Loco

Será una semana de mucha energía que debes buscar la manera de controlar para evitar la ansiedad y el estrés que te va a generar el flujo de trabajo que tienes. Recuerda que esta carta representa una criatura que parece no vivir en la realidad y que nadie toma en serio, así que debes procurar es organizarte y concentrar tus fuerzas en lo que consideres es lo más importante de solucionar en tu vida.

Tauro

La Templanza

Esta carta te indica que debes mantener el equilibrio en tu vida, que debes evitar discusiones y malos entendidos y que si los hay, tú debes ser el centro para calmar todo lo que esté generando problemas a tu alrededor. Te habla también del amor, pero no el arrebatador sino el de la calma y la paz, el de la comprensión y el respeto.

Géminis

La Justicia

Debes estar firme y asertiva en tus decisiones para que en el plano laboral no tengas problemas que después no puedas solucionar. Los planteamientos que hagas en lo personal piénsalos y reflexiónalos muy bien. Evalúa muy bien tu relación de pareja porque no van muy bien las cosas y deben buscar un punto de equilibrio para retomar eso tan bonito que nació entre ustedes.

Cáncer

El Mundo

Es de las mejores cartas del tarot, por lo que tu semana será esplendida, llena de retos pero con mucho éxito. En lo profesional viene un ascenso que debes recibirlo con mucha humildad y en el amor estás superando ya esa crisis que los tenía alejados. Todo lo que tanto esfuerzo te empeñaste en hacer, vas a recoger sus frutos y estarás en total armonía.

Leo

El Emperador

Esta semana nuevamente te sale la carta y eso significa que debes insistir en poner punto final a algo en tu vida que te tiene estancada. No esperes más tiempo para tomar decisiones. Tu tienes que afrontar los desafíos que se te presenten en el trabajo y no ser tan sobreprotector de los tuyos. Recuerda que tú debes ser tu centro y tu luz para después irradiar en los demás.

Virgo

El Carro

Estás intranquila, quieres hacerlo todo para ya y las cosas no pueden ser a la carrera. Aplica la paciencia, la tolerancia esta semana para que en el trabajo puedas llevar adelante con armonía todo lo que tienen que resolver. El Carro es una carta poderosa que representa valentía, coraje y empuje para alcanzar las metas que te propongas.

Libra

El Sumo Sacerdote

Tú eres el equilibrio y la justicia en todos los planos de tu vida pero, además, esta semana cualquier persona que te busque, tú estarás dispuesta a dar y a comunicarte de una manera que te verán como la mejor persona para dar consejos. Tu productividad en el trabajo estará por encima de lo esperado y disfrutarás del amor apasionadamente.

Escorpio

El Ermitaño

Vas con un ritmo frenético por la vida y debes buscar un momento para detenerte y reflexionar. Recuerda que el cuerpo y la mente necesitan un tiempo de paz y tranquilidad y tu lo vas dejando a un lado. Tu salud está en juego y debes cuidarla al máximo. Tomate un tiempo con tu amor, les hará muy bien a los dos para despertar esa pasión dormida por la rutina.

Sagitario

El sol

Es una hermosa carta y una semana llena de muchos éxitos que debes aprovechar para presentar estrategias, hacer propuestas a las que le irán muy bien y te darán muchas satisfacciones. Además estarás cariñosa, comprensiva, de mucho ánimo con tu pareja por lo que se merecen estar un tiempo juntos y sin preocupaciones. Tienes el poder de centrar tu vida e irradiar energía positiva.

Capricornio

El Diablo

No te asustes, para nada esta carta significa que algo malo en tu vida. No. Simplemente te advierte que debes controlar tus impulsos y tus nervios para que el trabajo esté organizado y las relaciones sociales se den con fluidez. Evita los excesos y ten la disposición para que tú y tu pareja se ayuden a superar algunos obstáculos que se les está presentando para avanzar.

Acuario

El Mago

Será una semana muy intensa en el plano profesional, donde deberás esforzarte aún más para superar esos cambios que están por llegar. Todo será muy positivo, el dinero llegará a tus manos pero serás inteligente para controlar tus gastos y el amor superará algunas barreras que los mantenía separados. Recuerda que esta es una carta de nuevos comienzos y nuevas acciones para llevar una vida mejor.

Piscis

La Rueda de la Fortuna

Tendrás una semana intensa, de muchas emociones en el plano laboral porque vienen cambios muy positivos para ti, ascenso, proyectos que son exitosos. Quizás el éxito traiga problemas con tu pareja porque el tiempo no será suficiente para estar juntos pero lo sabrás manejar con mucha inteligencia e intuición.