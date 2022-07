Este es el mensaje del tarot para este viernes 22 de julio para cada signo del zodiaco

La vida trae consigo momentos de renacimiento y renovación, y para algunos signos del zodiaco despedirse de cualquier punto de cambio es duro, sobre todo cuando hablamos de asuntos relacionados con momentos dolorosos. Así que está atento a todo lo que está por pasar en tu vida a través de estos mensajes que no debes pasar por alto.

Mensaje del tarot para este viernes 22 de julio para cada signo del zodiaco

Aries

Carta del Tarot: Rey de Pentáculos

Eres muy ambicioso en este momento. Incluso si no sabes lo que quieres de la vida, estás seguro de que una vez que lo descubras, harás todo lo que esté a tu alcance para conseguirlo. Este es el momento perfecto para establecer metas y allanar el camino hacia el éxito futuro.

Tauro

Carta del Tarot: La Luna

Presta atención a tus sueños. En este momento estás en un período altamente intuitivo. Tu imaginación es vívida y tu perspicacia es fuerte. Mantenga un diario de sueños cerca mientras su mente subconsciente intenta comunicarse con usted y ayudarlo a ver lo que necesita saber.

Géminis

Carta del Tarot: Cinco de Espadas, al revés

Acabas de pasar por un momento difícil y es difícil creer que el problema esté resuelto o casi terminado. Dígase a sí mismo y crea en su corazón que las cosas están mejor ahora. La parte más estresante está por terminar, y pronto verás que el futuro está claro para ti. Vas a estar bien. Lo hiciste.

Cáncer

Carta del Tarot: Dos de Bastos

No tienes que decirle a la gente lo que planeas hacer. Verán lo que pretende lograr una vez que los resultados comiencen a mostrarse. En lugar de perder el tiempo compartiendo sus sueños con otras personas que tal vez no los entiendan o incluso no los aprecien de la manera en que lo hace, vívalos por sí mismo.

Leo

Carta del Tarot: As de Copas, al revés

Es difícil poner en palabras todo lo que sientes por dentro. Hay momentos en los que solo tienes que procesarlos y explorar por qué te sientes de la manera que lo haces. Este es un tiempo de sanación para tu corazón. No intente reprimirlo manteniéndose ocupado para bloquear sus pensamientos.

Virgo

Carta del Tarot: Nueve de Pentáculos

Quiere ser económicamente autosuficiente, y cuando piensa que no está donde quiere estar, trabajará aún más duro para llegar allí. Estás en un lugar donde el dinero comenzará a llegar a ti. Su energía es como un imán que atrae el éxito y la seguridad financiera a su manera.

Libra

Carta del Tarot: La Suma Sacerdotisa, al revés

Hay signos de esperanza por todas partes, y si prestas mucha atención a tu vida, verás lo que el universo está tratando de mostrarte. Hay cosas que pasan por algo, y no son casualidades. Estos momentos son la forma en que Dios trata de mostrarte que él está allí para asociarte contigo.

Escorpio

Carta del Tarot: Seis de Copas

Recuerda y reflexiona sobre tiempos más felices. Tienes tantos recuerdos positivos, entonces, ¿por qué concentrarte en los negativos? Cuando su cabeza golpee la almohada y comience su ansiedad, relaje su mente con pensamientos sobre la infancia y sus mayores esperanzas.

Sagitario

Carta del Tarot: Siete de Bastos, al revés

No todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. Tú tienes tu opinión y ellos la suya. No tiene que ser un factor decisivo a menos que lo haga de esa manera. Es posible que no le guste haber tenido una pelea o un desacuerdo, pero busque otras formas de llevarse bien y deje esa área de su vida en paz por ahora.

Capricornio

Carta del Tarot: El Loco

Se le presenta una gran oportunidad, por lo que, por supuesto, desea aprovecharla y hacer que las cosas sucedan lo antes posible. Es posible que no sepa en qué concentrarse primero, por lo que está haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Pero, esto va a ser contraproducente. Planifique y reduzca su enfoque.

Acuario

Carta del Tarot: As de Bastos, al revés

No siempre vas a saber qué es lo que quieres. Puedes pensar que quieres una cosa y luego al día siguiente cambiar de opinión. No seas tan duro contigo mismo porque aún no lo tienes todo resuelto. Estás pasando por un período de transición y eventualmente sabrás hacia dónde se dirige tu vida.

Piscis

Carta del Tarot: Seis de Pentáculos

Sé generoso. Tienes mucho para dar y hay personas en tu vida que realmente aprecian tu naturaleza amable y generosa. Se siente bien para tu espíritu estar ahí para las personas. Permítete mostrar tu lado más suave y bondadoso.