Traje de baño según tu signo del zodiaco y tipo de cuerpo

Las vacaciones ya por fin están aquí y sé que muchas de ustedes irán a la playita a relajarse, pero hay algo que obviamente no puedes olvidar y es el traje de baño, y si estás pensando en comprar uno nuevo no lo elijas al azar por favor. Hoy traemos para ti el traje de baño que hará resaltar tus curvas naturales y el que ha sido creado para ti con base en tu personalidad y signo del zodiaco.

Aries

Bikini: Sé que a veces las inseguridades nos ganan y terminamos yendo a la playa con un traje de baño completo, cuando en realidad lo que anhelamos es un bikini. Pues es momento de que dejes los complejos en casa porque este tipo de bañador es el que tienes que llevar.

Tauro

Monokini asimétrico: Los trajes de baño completos dejaron de ser aburridos hace mucho tiempo, la mayoría ya no son totalmente cubiertos, y esto es justo lo que necesitas. Un bañador asimétrico con aberturas que te deje un bronceado gracioso.

Géminis

Plunge: Con este tipo de bañador tendrás los beneficios de un bañador completo pero con un escote único y mega coqueto. Así que no lo dudes.

Cancer

Bandeau: No importa qué tipo de cuerpo tengas este bikini es súper favorecedor y no, no se te caerá con al primera ola, la mayoría ya son muy seguros y cómodos. Así que aviéntate, además tu espalda se bronceará más parejita.

Leo

Boy Short: Si no quieres que la parte de abajo de tu bañador sea muy reveladora entonces un short pequeñito te hará sentir cómoda y linda durante todas tus vacaciones.

Virgo

Strapless completo: Yo sé que los bikinis no atraen mucho tu atención y que con los bañadores completos te sientes más cómoda. Pero trata de darle un plus y elige uno totalmente strapless, te sentirás chulísima.

Libra

Microkini: Tu actitud playera está a todo lo que da y tú quieres disfrutar el sol al 100% y regresar lo más bronceada que puedas. Bueno, el bikini que hace match con tu actitud sin duda alguna es uno pequeñito que deje al aire libre la mayoría de tu piel.

Scorpio

Manga larga: Sé que tus brazos no te hacen sentir muy cómoda y ponerte un traje de baño te causa un poco de ansiedad. Tranquila que ya existen modelos con manga larga súper lindos. Así que busca uno así, te sentirás hermosa.

Sagitario

Retro Bikini: Este sin duda es mi favorito porque oculta la pancita y cualquier tipo de lonjita estilizando tu figura al máximo. Son súper populares así que no tendrás problemas en encontrar un modelito súper cute.

Capricornio

Con olanes inferiores: Si sientes que no tienes mucha pompi o cadera y quieres compensar este aspecto, busca un bikini con olanes en la parte de abajo, esto estilizará tu silueta.

Acuario

Nudo al frente: Queridas mías, lo digo por experiencia propia, este tipo de bikinis con nudito enfrente son lo mejor de lo mejor, mega cómodos y favorecedores; no se desata ni nada, es como traer un top deportivo y sé que las acuarianas lo amarán.

Piscis

Lace tie up: Sé que llevas mucho tiempo sopesando la idea de adquirir un traje de baño de este tipo pero te arrepientes a la mera hora. ¡Basta! ve por él, te verás preciosa.

