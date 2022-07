Gabriela Pazmiño cuenta quienes fueron las personas que asesoraron su nuevo cambio de look

Gabriela Pazmiño sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look. La propia presentadora de televisión confesó que luego de pasar toda su vida rubia hoy decidió darle una oportunidad al cambio. Además, contó quienes fueron las personas que asesoraron su nuevo cambio de look.

“El cambio viene acompañado de la asesoría de mis mágicas princesas”. Pazmiño siempre ha expresado que el consentimiento para algunas actividades de su vida siempre vienen acompañadas de la asistencia de su familia. En esta ocasión así lo contó para sus fanáticos.

Gracias mi Nuni y Dalita por ayudarme a escoger el color ideal. Cuando llegué después del fantástico trabajo de Garde Chávez entré a la casa y la cara de mis hijos fue fantástica, Dalito no dejaba de mirarme súper serio, sentí que no le gustó, como diciendo ¿Dónde está mi mami? Charlotte no dejaba de tocarme el pelo y decirme “me encanta”, Dalia fue una mezcla, me miraba se reía y me decía si me gusta y mientras las horas pasaban me volvía a decir “está chévere mami si me gusta”.

— Gabriela Pazmiño.