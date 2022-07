¡Se viene! Productor mexicano quiere hacer una novela de Shakira y Piqué

Juan Osorio es un reconocido productor mexicano. Su vida entera se ha dedicado a realizar las mejores novelas, con tinte dramático. En esta ocasión no dudó en ver una oportunidad con la crisis que vive Shakira y Piqué en su matrimonio.

Ahora, ese desamor que ocurrió en la vida privada de los protagonistas y que trascendió al ámbito público por la fama de ambos puede llegar a televisión o a cualquier serie de cualquiera de las plataformas de streaming que acostumbran hacer series de grandes personajes reales.

De hecho, el consejo del profesional de los medios fue que no discutan por un tema de dinero en el proceso de divorcio que está por comenzar, sino que inviertan esa plata en un proyecto en común.

Que no se peleen por la lana, que me la presten y les hago su serie. Una serie de Shakira y Piqué, cada uno por su lado y luego se juntan y tienen dos bebés, su vida y luego la separación tan fuerte, me encantaría hacerla.

— Juan Osorio, productor de televisión.