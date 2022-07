Bailarina del reality “Soy El Mejor” vivió un terrible momento en vivo con su vestuario

La participante del reality “Soy El Mejor”, Kimberly Cedeño mejor conocida como “Campanita” sufrió un percance con su vestuario en la presentación en vivo. Dentro del show siempre destacan participar por categorías y en esta ocasión le tocó participar en el “Sexy Dance”.

El terrible momento

Dentro de esta categoría, “Campanita” estuvo acompañada de su equipo de más de cinco bailarines. Mientras hacían una de las cargadas al momento de bajar a Kimberly al suelo inmediatamente debían quitar el enterizo rojo que cubría un bikini rojo que la artista llevaba por debajo. Pero el incidente fue cuando los bailarines quitaban el traje con mucha fuerza y los senos de la bailarina quedaron descubiertos.

Pese al terrible momento, la artista y su equipo actuaron de manera inmediata y cubrieron su cuerpo. El baile continúo y “Campanita” al final del show se llevó aplausos y elogios por su participación.

La reacción de su esposo, Julian Campos

Julian Campos no solo es su esposo, pues también comparten como compañeros de trabajo, minutos después de lo sucedido Campos se acercó hasta su esposa y la abrazo. Kimberly no pudo contenerse las lágrimas y no quiso hablar más de lo que sucedió. Sin embargo; su esposo si se pronunció y dijo que eso le sucede a la mayoría de artistas, pero lo que destacó de ella fue su baile y reacción ante lo sucedido. Además, pidió aplausos para ella y su equipo de baile.