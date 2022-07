Horóscopo de Mhoni Vidente para julio de 2022

Nuestra vidente favorita te explica qué puedes esperar de julio en la fortuna, amor, trabajo y cuáles serán tus números de la suerte.

Mhoni Vidente te revela todo lo que te depara el mes de julio en temas laborales, amorosos y los mejores rituales que atraerán la abundancia y prosperidad para este mes. También te dice los días que tendrás más suerte, tus números mágicos, los signos más compatibles con el tuyo y los colores que te ayudarán a mantener la buena racha.

Aries

Las oportunidades llegarán a ti durante el mes de julio y saldrás adelante en cuestiones de trabajo y un negocio propio. Recuerda que a tu signo lo domina el número siete, lo que te hace estar en mejores condiciones de crecer en lo económico, pero debes enfrentar tus problemas, tomar decisiones y dejar atrás las malas amistades o amores interesados. En tu metamorfosis por fin decidirás aceptar tu relación de pareja, formalizarás. Debes cuidarte, pues tu punto débil es el intestino y las úlceras; aprende a llevar una buena dieta saludable para no tener ningún problema de salud. Llega una sorpresa económica con los números 21 y 57. Usa más el color rojo. Tus días mágicos en este mes son 07, 11 y 20, así que prepárate para recibir sorpresas agradables en todos los sentidos. Pagas deudas atrasadas que te darán tranquilidad.

Tauro

El signo Tauro se dará cuenta en este mes que debe madurar y dejar atrás las diversiones. Te comprometes contigo mismo para crecer en lo laboral y darle continuidad a tus estudios y negocios inconclusos. A tu signo le gustan los mejores eventos y reuniones, pero no todo es convivir con los demás, también debes darte un tiempo para ti. Cambios radicales en cuestión de trabajo, así que debes prepararte para un reajuste y nueva contratación laboral. Tus mejores números serán 01 y 31. El púrpura es tu color de la suerte, intenta vestir con él los viernes. En el amor, olvida a esa persona que no era para ti, no seas terco y ármate de carácter; vendrá un amor verdadero del signo de Acuario, Libra o Sagitario. Retoma tu rutina de ejercicio para lucir excelente. Tus mejores días serán el 05 ,12 y 23.

Géminis

Durante este mes tomarás decisiones importantes en tu vida laboral y académica; a tu signo le gusta crecer en todos los aspectos. Decides abrir ese negocio que tanto deseas, solo trata de cuidarte de las envidias y el mal de ojo que en este mes será muy fuerte. Recibes una invitación para salir de viaje con tus amigos, aprovecha y toma nuevas energías positivas. Tus mejores números serán 36 y 61. Tus colores serán azul y rojo. Evita salir con dos personas a la vez y quédate con una sola pareja. Para los Géminis solteros será un mes de muchas aventuras y amores apasionados, nada de compromisos. Alguien del signo fuego te ofrece un mejor trabajo. Los días 06, 15 y 30 serán mágicos y llenos de sorpresas agradables, solo sé más discreto en todo lo que realizas. Cuídate de una infección sexual.

Cáncer

La evolución espiritual llega a ti en este mes de julio y serán 31 días de logros en cuestión profesional, así que debes estar preparado para cualquier oportunidad de trabajo. Tu signo sigue con los festejos de cumpleaños, por lo que tendrás muchas invitaciones para salir de fiesta. Tus mejores números serán 10 y 24. Usa más el color blanco y verde, trata de vestir con ellos los días lunes. Sigue con tu buena actitud hacia el futuro y no permitas el ingreso de pensamientos negativos. Llega un nuevo amor del signo Piscis o Escorpión que será muy compatible contigo. Para los Cáncer que están en pareja será un mes de mucha convivencia y unión. Realizarás un negocio de comunicaciones y publicidad muy productivo. Sacas tu título universitario y decides estudiar una maestría o diplomado. Tus mejores días este mes de julio serán 03, 09 y 16.

Leo

Retomarás tus estudios en este mes y estarás en constante progreso personal. A tu signo lo domina la perfección en cuestión de trabajo, por lo que habrá enfrentamientos con tus compañeros. Intenta actuar con prudencia en todos tus comentarios para que después no sean usados en tu contra. No olvides que Leo es el signo más defensor de sus ideales y siempre busca tener la razón sin que los demás se expresen, así que trata de estar más tranquilo en estos 31 días y no cometas imprudencias de las que después te puedas arrepentir. Recibes un premio económico con los números 12 y 22 y tu color de la abundancia es el amarillo. En el amor, llegarán a ti parejas muy compatibles, pero nada de compromisos formales. Para los Leo casados habrá peligro de rompimiento en este mes. Entras a un curso de natación durante el verano.

Virgo

Durante julio pensarás mucho en tu futuro y en asegurar un patrimonio. Es tu mes de la suerte en cuestiones de inversiones, solo sé más discreto con tus oportunidades de trabajo y no te llenes de envidias. Cargarás tus energías positivas los días 07,13 y 24. Serán días de buenas energías alrededor de tu vida, recuerda que a tu signo lo dominan los negocios prósperos. Sigues muy estable en el amor con tu pareja y a los solteros les vendrá alguien muy compatible. Eres la pieza perfecta en tu familia, trata de ayudarlos en lo que lo necesiten. Eres muy apasionado en todo lo que emprendes pero te desanimas; sé más constante y no pidas tantas opiniones. No abandones los cursos de verano, sobre todo en deportes, eso te ayudará a lucir excelente. Tus números de la suerte serán 11 y 32. Viste de naranja, tu color de la abundancia.

Libra

Este mes tendrás suerte en lo económico porque llega un dinero que no esperabas, además te pagan una deuda que creías perdida. Tus números mágicos para los juegos de azar serán 43 y 70 y tu color es el dorado. Estos días te vas comprometer y esto te dará mayor motivación para hacer más proyectos con tu vida. Recuerda que te domina la energía sexual y esto hace que con tu pareja todo fluya mejor. Tus jefes te pondrían a prueba para saber si eres capaz de tener un puesto mejor, así que mejora tu concentración en todo lo que te propongas. Tu temperamento es muy fuerte y a veces haces enojar a personas que te quieren, aprende a calmarte y piensa lo que vas a decir para no lastimar. Los días 08,11 y 27 serán muy buenos, sobre todos con tus papeles del trabajo, del seguro social y pensión.

Escorpión

Julio será para un cambio total en tu forma de pensar y de actitud más positiva, siempre buscas sobresalir de todos los que rodean y en este mes te llegará la oportunidad de un trabajo mejor. Trata de no pelear con tu pareja porque puedes llegar a la separación definitiva, controla tu carácter y no seas tan impulsivo. Tú eres el más carismático del zodiaco por eso siempre estás en los mejores eventos sociales, te recomiendo poner un negocio y trabajar en relaciones públicas, eso te ayudará a tener éxito. Los solteros se volverán a enamorar, porque los Escorpión siempre tiene que tener una relación estable, si ya tienes pareja decides hablar de casarse. Tus números de la suerte son 29 y 44; tu color, el plateado. Tus días mágicos son 15,18 y 29 serán muy buenos para realizar cualquier inversión.

Sagitario

En el séptimo mes habrá una renovación muy fuerte en todo tu pensamiento y forma de actuar para ser mejor persona. Tendrás mucha suerte porque tu energía positiva se renueva, solo ten cuidado de no gastar en cosas que no vas a utilizar. Sales de viaje por con tu pareja y también tendrás un salida por trabajo, así que organiza más tu tiempo. Tus números de la suerte son 26 y 53 y tus colores el azul y amarillo. Tu punto débil será el riñón e hígado, lleva una dieta más balanceada. Tus días mágicos para hacer cambios en tu trabajo y resolver temas legales serán 04, 19 y 21. Te busca un familiar para invitarte a una boda. Ya no busques pretextos para no tener familia, un hijo te cambiará la vida para bien. Los Sagitario solteros conocerán personas afines a su deseo sexual, pero no a su interés de vida.

Capricornio

En julio habrá abundancia para tu signo porque las energías de la riqueza estarán de tu lado, no lo dudes y cámbiate de trabajo por uno mejor o si tienes planes de poner un negocio hazlo ya que te irá muy bien. Tus números de la suerte son 51 y 60, tus colores son el amarillo y naranja. Los días de la fortuna son 05,11 y 23. Trata de no sabotear tú mismo el éxito en tu trabajo, recuerda que siempre tu mente está buscando un obstáculo para no seguir con el triunfo. Te vas de viaje con tu familia, arreglas un asunto legal y de notario en la compra de una propiedad. El punto débil que tendrás es el estrés y las hormonas, acude con tu médico. En el amor, tu signo es muy difícil para ser fiel, pero trata de no buscarte problemas con tu pareja solo por una noche de pasión, controla tu impulso sexual.

Acuario

Durante julio estarás más activo en cuestiones de trabajo porque es tiempo de hacer un patrimonio para ti y en este mes las energías positivas te rodearán para lograrlo, solo trata de no esperarlo sentado, actívate y sal a buscar tu éxito porque los astros estarás a tu favor. Tus números de la suerte son 02 y 55, tus colores son verde y azul. Sales con tu pareja a un viaje de placer, solo trata de no tomar mucho alcohol para que después no tengas problemas de cruda moral. Tus días mágicos son 07,15 y 27, en estas semanas te podrás al corriente con todos los papeles legales y de impuestos que tienes pendientes. Te llegará un problema de tu trabajo anterior, trata de resolverlo de la mejor manera. Tu punto débil es la espalda baja y cintura, si estás haciendo ejercicio cuida de no lastimarte más.

Piscis

Julio será tu mejor mes porque los astros reinarán a tu favor y eso a tu signo le ayuda mucho a crecer en todos sus planes. Te demostrarás a ti mismo de lo que eres capaz de hacer en cuestiones de trabajo y negocios. Llegará también la firma de un contrato laboral nuevo que te dejará más ingresos. Te regalarán algo que no esperabas por parte de un amor nuevo. Tus números de la suerte son 09 y 42; tus colores el rojo y blanco. Comprarás un coche o casa, recuerda que tu signo siempre busca tener un patrimonio fijo para su futuro. Tu punto débil son los nervios y estrés laboral, no dejes de hacer ejercicio que esto te ayudará a estar mejor. Tus días de suerte son 08, 13 y 24. En el amor seguirás muy firme con tu pareja de Cáncer y Libra. Los Piscis solteros van tener un mes de muchos amores nuevos y apasionados.