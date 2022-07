Ellas son las ecuatorianas que se llevaron medallas de oro, bronce y plata en los Juegos Bolivarianos 2022

La delegación ecuatoriana, compuesta por más de 250 delegados y 120 de ellos son mujeres en distintas categorías. Ha dejado por todo lo alto al país. Myriam Núñez fue la primera en dar oro a Ecuador en los Juegos Bolivarianos 2022.

Sin embargo, las demás representates tricolor destacaron en lo más alto del podio. A continuación te detallamos más acerca de su participación en Valledupar, Colombia.

Las diferentes categorias en las que las ecuatorianas se disputaron el primer lugar: Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Baloncesto 3×3, Balonmano, Béisbol, Bolos, Boxeo, Canotaje, BMX, Ciclismo de montaña, Ciclismo de pista, Ciclismo de ruta, Ecuestre, Esgrima, Esquí náutico, Fútbol, Fútbol sala, Gimnasia artística, Gimnasia rítmica, Gimnasia en trampolín, Golf, Judo, Karate, Halterofilia, Lucha, Natación, Natación aguas abiertas, Natación Artística, Patinaje, Patinaje artístico, Polo acuático, Remo, Rugby 7, Sóftbol, Squash, Taekwondo, Tenis, Tenis de mesa, Tiro con arco, Triatlón, Vela, Voleibol y Voleibol Playa.

Luisa Valverde la “tigra” reina de la división 57 Kg. de lucha libre gana y se leva el oro para Ecuador.

En halterofilia, Angie Palacios, hermana de la campeona olímpica Neisi Dajomes, consiguió las medallas de oro y bronce en la categoría de los 71 kg. Palacios levantó 112 kg en el arranque alcanzando el primer lugar y estableciendo un nuevo récord sudamericano, mientras que en la envión levantó 130 kg y se colgó la de bronce.

La ciclista Myriam Núñez se consagró como la mejor deportista de la región en la prueba contrarreloj de ruta, tras cronometrar un tiempo de 42 minutos y 49 segundos y quedarse con la presea dorada.

María Paula Moya entró en la historia del squash ecuatoriano tras alcanzar la primera medalla de oro para la disciplina en unos Juegos Bolivarianos, Valledupar 2022.

Una limpia y sólida presentación permitió que la tricolor, Alaís Perea consiga una calificación de 12.067 de parte del jurado con lo que alcanzó el primer lugar. La actuación de Perea fue de las primeras en la serie, lo que dejó el nivel alto para las demás competidoras.

Al principio estaba muy nerviosa, pero cuando estaba arriba ya me calmé y pude hacerlo. La verdad es que pasar primera en competencia no me gusta mucho, prefiero pasar en medio o en el final porque la espera me pone muy nerviosa, pero gracias a Dios todo salió bien.

— Alaís Perea, gimnasia artística.