Trabajó 27 años en famoso restaurante de comida rápida y recibe decepcionante regalo de despedida

¡Imaginate trabajar en una empresa durante 27 años y que al renunciar te den un regalo decepcionante! Eso fue lo que le paso a Kevin Ford, un hombre de 54 años que tras laborar como cocinero en el restaurante de comida rápida Burger King, le entregaron una bolsa con dulces y chocolates tras su labor durante todo ese tiempo en la empresa.

Mediante un video que se volvió viral en redes sociales, se puede apreciar como el hombre exhibe el ‘gran regalo’ que le entregaron, el cual contenía una bolsa con dulces, chocolates, plumas, dos boletos para el cine, un cordón y un termo de plástico tras su labor durante todo ese tiempo en la empresa.

En una entrevista con un medio loca, el ex empleado de Burger King matizó la controversia y dijo que “estaba agradecido por cualquier cosa. Hay personas con las que he trabajado durante 20 o 30 años y no obtuvieron nada. Estoy contento con cualquier cosa”.

Asimismo, recalcó que: “solíamos recibir cheques durante 20 años, y eso es lo que realmente pensé que era el boleto de cine. Yo estaba como ‘oye, finalmente me dieron mi tarjeta’, y luego vi que ni siquiera eran dos entradas para el cine, era una”.

Después de hacerse viral, los que vieron el video sintieron que Kevin merecía mucho más, por lo que, a través de donaciones en un GoFundMe lanzado por su hija, recibió 133 mil dólares de cuatro mil personas en los últimos días.

“La generosidad de estas personas es simplemente abrumadora. Llevo tres días llorando. No lo puedo creer. Realmente no puedo”, dijo.

I dunno. This horrendously sad to me

...27 years...reeses pic.twitter.com/sb4GHZrh6s — Born_Invincible (@IBC_Yoh) June 19, 2022

Papá Luchón

Ford contó que comenzó a trabajar en este trabajo como padre soltero cuando obtuvo la custodia dos hijos hace 27 años. Luego, a medida su familia creció tras volverse a casar, continuó trabajando en el restaurante debido al increíble seguro de salud que se proporcionó a través de este empleador porque estaba sindicalizado.

Esto hizo que sus cuatro hijas terminaran la escuela secundaria y la universidad con cobertura médica completa.

“Mi papá sigue trabajando aquí, porque aunque parece joven, está llegando a la edad de jubilación y marcharse le costaría la jubilación. De ninguna manera estamos pidiendo dinero o él está esperando dinero, pero si alguien tiene ganas de bendecirlo, le encantaría visitar a sus nietos”, se lee en la campaña de donaciones que publicó su hija mayor Seryna.

