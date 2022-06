“No me hagas hablar”: Carolina Jaume rompe en llanto al reencontrarse con ‘Rayo’ Vizcarra en un baile

Carolina Jaume interpretó la famosa y controversial canción de la colombiana Shakira en un reto de baile de su programa En Contacto. Lo que sorprendió a todos fue que su pareja de baile fue su exnovio Arturo Vizcarra y la reacción que tuvo después de terminar el show.

La actriz rompió en llanto y mientras le pedían que hable de la experiencia de volver a bailar con ‘Rayo’, y ella algo molesta contestó “Tú sabes bien como son las cosas, no me hagas hablar”, para lo que él le contestó que si quería hablar lo haga, pero para él no era el momento.

Nuevamente la actriz le reclama por no haberle contestado el teléfono en el momento que más ella necesitaba y el bailarín contesta.

Es lógico como te voy a contestar el teléfono, si yo no sé nada de ti, no sé con quien estas, ni lo que hiciste en Turquía. — Rayo Vizcarra.

Carolina le responde que tampoco tiene porque saber con quién esta, sin embargo, Henry compañero de En Contacto le pide que se calme y que pueden hablarlo en un espacio más tranquilo.

Las reacciones del publico

Como era de esperarse el video de su show se volvió viral en redes sociales y la gente no dudo en comentar sobre la reacción de Carolina al llorar mientras hablaban del baile que interpretó, algunos respaldan a Jaume y otros la critican.